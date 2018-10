Brillante reconnaissance posthume pour Marcel Barbeau

Dans la première salle, Nadja 1 (1946) et la série des Fonds marins (1953) - marquée par une abstraction «paysagesque» - sont déjà révélateurs de sa signature gestuelle. Puis, son expression inspirée de ses lectures surréalistes évolue à la suite de sa découverte du monde microscopique avec le tachisme en 1954-1956. Quel bonheur de contempler Prairie naissante et Natashkouan, deux oeuvres complexes d'une prodigieuse beauté...

Dans la salle suivante, Barbeau est déjà parti ailleurs! Avec ses créations «sonores» minimalistes au feutre, de 1958 et 1959, qui découlent de sa découverte de la musique contemporaine. Puis ses gouaches noires où l'automatisme cède la place à une démarche mûrie et organisée (avec ses grands Junon et Bec de brise).

Place à la cinétique

Son passage à Paris, de 1962 à 1964, le réconcilie avec les couleurs vives. Il abandonne l'huile pour l'acrylique. De sa phase cinétique, la commissaire a retenu une douzaine d'oeuvres, toutes fascinantes avec ce jeu de lignes colorées qui furent assimilées à des cordes de guitare. Logiquement, sa phase new-yorkaise (de 1964 à 1968) a suivi avec ses oeuvres d'art optique, comme sa célèbre Rétine virevoltante et sa Rétine-achale-moé pas qui donne le tournis après quelques secondes! Quel travail!

Après le mouvement ondulatoire, les toiles prennent du volume. Ce sont les tableaux-objets qui deviendront des sculptures dans les années 70, «transposant dans l'espace concret les lignes de ses dessins gestuels», écrit Eve-Lyne Beaudry dans le catalogue fouillé qui accompagne l'expo.

Viennent en même temps les danses picturales en public et en musique. De cette période, on admire les toiles Kitchenombi et Rousserole-effervate ainsi que des photos de ses performances spectaculaires, notamment à la Place des Arts en 1978.