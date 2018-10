Ed Pien: dessiner nos noirs desseins

Son acte créatif est un rituel. Il part d'un jet aléatoire d'encre sur une feuille de papier, dessine rapidement (trois minutes à peine), puis calque le dessin encore humide comme pour l'impression d'un monotype.

La reproduction induit des formes abstraites qu'il nomme «bruits visuels» et qui vont se transformer en d'étranges créatures.

Ses feuilles sont ensuite combinées pour former de grands panneaux qui révèlent une scène, une bête, une atmosphère particulière. Son travail est à apprécier de loin et de près, afin de distinguer ses étapes de travail qui s'étalent parfois sur plusieurs années. Des chapitres d'une histoire graphique qui évolue et se transforme au gré des confrontations de pouvoirs maléfiques qui émanent de son imagination et de sa gestuelle.

On le constatera par exemple avec sa Danse macabre. Deux animaux fabuleux face à face. Également avec The Giant et son titan aux 10 yeux. Et plus encore avec Drawing on Hell II, juxtaposition de 200 dessins cloués au mur avec des épingles. Corps déformés, enchevêtrés, démembrés, personnages à trois têtes, homme décapité, yeux sortis de leurs orbites, personnages vomissant. Comme avec Vladimir Veličković, exposé au même endroit en 2015, toute l'horreur de la violence humaine est là, devant vos yeux.