Céline Dion dénonce l’utilisation de sa chanson par le camp Trump

Céline Dion a dénoncé l’utilisation de son succès My Heart Will Go On lors d’un rassemblement de campagne de Donald Trump dans le Montana, vendredi. Avant que le candidat républicain et son colistier J.D. Vance montent sur scène, on pouvait voir une vidéo sur écran géant de la chanteuse entonner la chanson culte de Titanic.