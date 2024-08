Patrick Lagacé a téléchargé une application qui fait le décompte du temps restant avant qu’il doive se lever pour animer sa première émission matinale au 98,5 FM, ce lundi. Quand notre entrevue s’est amorcée, son téléphone affichait 6 jours, 10 heures et 22 minutes.

Ce type de compte à rebours apaise-t-il ou énerve-t-il le journaliste ? Ni l’un ni l’autre, répond-il à l’autre bout du fil. Sur la route après une autre journée de préparations, Patrick Lagacé parle d’une simple « curiosité ». Le véritable décompte a commencé en 2022, lorsqu’il s’est engagé à prendre la relève de Paul Arcand, qui a accroché son micro en juin dernier après 34 ans aux commandes d’une émission matinale.

Comme successeur du « roi des ondes », Patrick Lagacé s’attend évidemment aux comparaisons. Mais encore une fois, ça n’a pas l’air de l’angoisser.

« J’ai été comparé à [Benoit] Dutrizac quand j’ai commencé aux Francs-tireurs. J’ai été comparé à Paul Houde quand j’ai commencé au Québec maintenant. Je suis immunisé contre les comparaisons. J’ai eu mes piqûres de rappel. Aujourd’hui, je m’en fous complètement », déclare l’animateur, d’un ton résolu.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Patrick Lagacé sera entouré de nombreux collaborateurs de Puisqu’il faut se lever.

Une nervosité « normale »

Tant mieux s’il s’en contrefiche, parce qu’au cours des prochains mois, Patrick Lagacé risque d’être l’objet de nombreux commentaires. Depuis quelque temps déjà, les médias annoncent un « défi colossal ». Après tout, il s’installe dans une case horaire phare du 98,5 FM. Puisqu’il faut se lever était toujours l’émission la plus écoutée du Grand Montréal francophone au printemps dernier, d’après les sondages Numeris. Du lundi au vendredi, de 5 h 30 à 10 h, le rendez-vous de Paul Arcand récoltait 34,8 parts de marché, loin devant ses rivaux.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Paul Arcand et Patrick Lagacé, en mars 2023

Lorsque les résultats automnaux de Lagacé le matin paraîtront, en décembre prochain, ils seront évidemment scrutés et décortiqués. Même si l’antenne reçoit les audiences quotidiennement, Patrick Lagacé refuse d’en faire une fixation.

« À La Presse, je n’ai jamais demandé mes taux de lecture. La seule chose que je contrôle, c’est la passion que j’y mets, le travail que je fais en amont pour arriver préparé. »

Après ça, de temps en temps, tu regardes les tendances. S’il y a une heure plus faible en particulier, tu essaies de travailler dessus. Ça peut aussi être un segment de 20 minutes… Mais je virerais fou à regarder les chiffres de jour en jour. Patrick Lagacé

Au 98,5 FM, on croit pouvoir retenir une bonne partie du public. « Patrick ne doit pas essayer de copier Paul, commente la directrice des programmes, Julie-Christine Gagnon. Il a tout ce qu’il faut pour bien mener ce bateau. »

Côté ambiance, Julie-Christine Gagnon sent le nouveau morning man « un peu nerveux ». S’il ne l’était pas, elle se poserait des questions, souligne-t-elle. « C’est normal et humain, comme réaction. Vendredi prochain, la nervosité risque de faire place à plus de plaisir », ajoute-t-elle.

Un animateur bien entouré

Une partie de l’équipe de Paul Arcand entourera Patrick Lagacé à l’automne. Les habitués de Puisqu’il faut se lever reconnaîtront les voix de Bénédicte Lebel (affaires judiciaires), Catherine Brisson (arts et spectacles), Frédéric Labelle (réseaux sociaux), Jonathan Trudeau (politique) et Marc Brière (circulation). Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques (humour et monde) et Jean-François Lépine (international) retrouveront également leur poste.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Patrick Lagacé est au micro du 98,5 à compter de ce lundi.

La radio, c’est un médium d’habitudes. Pour moi, c’était important que plusieurs d’entre eux lèvent la main pour revenir. Patrick Lagacé

Trois « recrues » viendront compléter le groupe : les journalistes Marie-Eve Fournier (économie, consommation et finances personnelles), Yannick Bouchard (sports) et Stéphanie Gagnon (nouvelles) ajouteront leurs voix au groupe déjà en place.

« Ce sont des gens aguerris dans leur domaine, avec qui j’ai une bonne connexion personnelle », explique l’animateur.

Invité au Québec maintenant en juin pour marquer le départ de Patrick Lagacé, Paul Arcand avait prodigué quelques conseils au chroniqueur et animateur. Il avait déclaré : « Écoute ton équipe, reste de bonne humeur et crée un environnement positif. »

« C’est la base », commente Patrick Lagacé en entrevue. Il ajoute toutefois qu’il ignore comment interagir « avec tout le monde à partir de 4 h 30 du matin ». « Moi, je n’ai jamais vécu ça. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Patrick Lagacé

« Je regarde en avant »

Patrick Lagacé reprendra du service quatre mois après le renvoi de Dave-Éric Ouellet, alias MC Gilles, du 98,5 FM. Collaborateur régulier au Québec maintenant, l’homme au chapeau de cowboy, qu’on voit régulièrement à Infoman et à Tout le monde en parle, a quitté la station sur fond de tensions avec l’animateur.

Lorsqu’on tente de savoir comment ce tourbillon médiatique a teinté ses derniers mois, Patrick Lagacé réplique en employant une métaphore automobile. « Présentement, je suis en voiture. Je roule. Si je regarde en arrière, je vais faire un accident. Je regarde en avant. »

Le chroniqueur délaissera La Presse à l’automne, histoire de se consacrer entièrement au lancement de Lagacé le matin. Il devrait reprendre du service au journal en janvier.

Le bourreau de travail avait adopté la même stratégie en 2019, lorsqu’il avait pris la barre de l’émission du retour du 98,5. Mais il s’était tellement ennuyé de l’écriture qu’il était revenu plus tôt que prévu.

« J’ai déjà montré que j’étais capable de mener plusieurs projets de front, insiste l’ex-animateur de Deuxième chance, Nos années 20 et Deux hommes en or. Mais cette fois, je voulais marquer le coup. Je voulais me concentrer uniquement là-dessus. Parce qu’il y a un défi de mode de vie. Je veux m’habituer [à l’horaire]. »

Lagacé le matin prend l’antenne du 98,5 FM Montréal ce lundi à 5 h 30.