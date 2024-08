La « nouvelle aventure » annoncée jeudi par la station musicale WKND 99,5 FM a été confirmée lundi matin. À partir du 26 août, la chaîne rebaptisée 99,5 Montréal diffusera le contenu de la radio numérique Qub Radio. Et c’est Mario Dumont qui démarrera la journée en animant l’émission du matin.

L’annonce a été faite dans les locaux de 99,5 Montréal, à Griffintown, en présence de Nicolas Leclerc, copropriétaire de Leclerc Communication et vice-président de la station, du directeur général Benoît Simard et des animateurs Mario Dumont et Benoît Dutrizac.

D’après Nicolas Leclerc, dont l’entreprise demeure propriétaire de la chaîne, c’est Leclerc Communication qui a contacté l’équipe de Qub, « il y a quelques mois » pour diffuser une partie du contenu de la radio numérique. Il a présenté le projet du 99,5 Montréal, qui ne s’appellera plus WKND, comme une alternative au 98,5 FM, propriété de Cogeco, qui d’après lui, jouit d’un monopole dans le marché de la radio parlée commerciale.

« On constate un appétit grandissant des auditeurs francophones pour un contenu d’opinion, d’information et d’affaires publiques, qui se traduit par une portée des heures d’écoutes et des parts de marché en forte hausse des radios parlées, a justifié Nicolas Leclerc. À Montréal, dans un marché de 2,5 millions de francophones, c’est surprenant qu’il n’y ait qu’une seule station commerciale d’actualités et d’affaires publiques. »

Le contenu de Qub, qui sera diffusé en semaine de 6 h à 18 h, sera résolument axé sur l’opinion. Mario Dumont partira le bal de 6 h à 9 h. Il sera notamment aux côtés du journaliste Alexandre Dubé. Isabelle Maréchal, qui a travaillé pendant 17 ans au 98,5 FM, sera en ondes de 9 h à 11 h, suivie de Benoît Dutrizac (11 h à 14 h) et Sophie Durocher (14 h à 15 h).

L’émission du retour à la maison sera pilotée par Richard Martineau de 15 h à 18 h. Il sera notamment accompagné du chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Les équipes complètes d’animateurs et de collaborateurs seront dévoilées dans les prochains jours.

Mario Dumont, qui rivalisera avec Patrick Lagacé, en poste depuis ce lundi à l’émission matinale du 98,5 FM, estime, lui aussi, qu’il était temps que des voix s’expriment sur d’autres chaînes privées commerciales. Son leitmotiv : « Apprendre et comprendre ». L’ex-politicien, qui n’aura que deux semaines pour se constituer une équipe, compte profiter du « contact direct » avec les auditeurs dans le cadre de sa nouvelle matinale. Il continuera par ailleurs d’animer son émission quotidienne à LCN (à 10 h).

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mario Dumont animera l’émission du matin du 99,5 Montréal à compter du 26 août.

Quatre bulletins de nouvelles seront diffusés chaque jour. La programmation musicale habituelle, présentée par des animateurs de la chaîne, sera quant à elle diffusée les soirs et les fins de semaine. Nicolas Leclerc est ainsi persuadé que son entente avec Qub Radio respecte les conditions de sa licence auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC).

Rappelons qu’une politique du CRTC datant de 2008 empêche une seule entreprise de posséder à la fois une chaîne de télé généraliste, un quotidien payant et une station de radio dans un même marché. Une politique que Québecor a déjà demandé au CRTC d’abolir, elle qui possède la station TVA et Le Journal de Montréal.

Mais selon Mathieu Turbide, vice-président des Contenus numériques de NumériQ et Québecor, propriétaire de Qub Radio, l’entreprise ne contrevient pas à la politique du CRTC.

En production, il y a des producteurs qui vendent du contenu à des diffuseurs, ça existe à Radio-Canada, à TVA. À la radio, au Canada anglais comme aux États-Unis, la syndication de contenu c’est très fréquent, et c’est ça qu’on fait. Leclerc Communication demeure propriétaire du 99,5 FM et totalement en contrôle de sa programmation. C’est eux qui sont venus choisir le contenu qu’ils voulaient et on a accepté de céder des droits de diffusion, c’est tout. Mathieu Turbide, vice-président Contenus numériques de NumériQ et Québecor

Ce remaniement de la grille de Qub sera bien sûr répercuté sur le contenu numérique diffusé sur le web et à la télévision. Quant aux revenus publicitaires, chacune des deux entreprises – Qub et Leclerc Communication – diffusera ses propres publicités et donc bénéficiera de ses propres revenus.

Mathieu Turbide admet que ce type d’entente en radio est une « nouvelle façon de faire », mais qu’elle est « tout à fait permise ». « On ne fait pas l’acquisition d’une antenne », insiste-t-il. Au final, il n’en demeure pas moins que Québecor sera présent sur la bande FM pour la rentrée automnale.

De son côté, Nicolas Leclerc nous a confirmé avoir eu des « rencontres de courtoisie » avec des représentants du CRTC avant d’aller de l’avant avec ce projet de transformation. Il est convaincu de respecter toutes ses obligations. Du côté du CRTC, on se fait avare de commentaires, mais on surveille le dossier.

Questionné sur la conformité de l’entente entre Leclerc Communication et Qub Radio, l’organisme réglementaire fédéral nous a répondu brièvement par courriel : « Le CRTC s’attend à ce que toutes les entités réglementées se conforment aux conditions de service, aux politiques et aux règlements et prendra les mesures appropriées en cas de problème. »

De son côté, le 98,5 FM, qui lançait sa nouvelle programmation ce lundi, avec la diffusion de Lagacé le matin, pilotée par Patrick Lagacé, en remplacement de Puisqu’il faut se lever, animée par Paul Arcand, a brièvement réagi, tout en souhaitant se concentrer sur son lancement.

« Notre priorité est de répondre aux attentes de nos auditoires et de prioriser la qualité et la crédibilité du contenu que nous produisons tous les jours, a indiqué la direction de Cogeco. Pour le reste, nous laissons le CRTC assumer ses responsabilités et nous expliquer comment ils peuvent autoriser le tout selon le cadre réglementaire actuel. »

Pour l’ADISQ – l’association professionnelle de l’industrie musicale du Québec –, le changement de programmation du 99,5 FM est « une perte importante pour notre écosystème ». Selon l’organisme, la station musicale était une « vitrine supplémentaire et différente pour les artistes francophones du Québec, notamment pour les artistes émergents ».

« Aujourd’hui, tant l’industrie de la radio que celle de la musique font face à des défis importants, a déclaré par voie de communiqué la directrice générale de l’ADISQ, Eve Paré. Ceci est dû à une iniquité vis-à-vis des plateformes d’écoute en continu qui ne sont pas soumises aux mêmes règles. Celle-ci perdure depuis trop longtemps dans notre système. Le recul du groupe Leclerc est un rappel douloureux de l’importance du travail actuel du CRTC pour retrouver un équilibre au sein de notre système de radiodiffusion. »