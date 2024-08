(Anaheim, Californie) Nous avons entendu cette phrase des dizaines de fois lors de notre week-end à Anaheim, en Californie, où se déroulait le huitième D23, évènement bisannuel de The Walt Disney Company. C’est vrai que ces fans sont des plus passionnés.

Des dizaines de milliers de personnes venues de plus de 35 pays ont défilé à l’Anaheim Convention Center pendant les trois jours de D23. Une bonne proportion était costumée : princesses, superhéros, stormtroopers et oreilles de Mickey Mouse à perte de vue.

PHOTO FOURNIE PAR THE WALT DISNEY COMPANY Toutes les princesses de Disney étaient représentées.

Dans la file d’attente, à l’ouverture vendredi, un groupe de dames âgées de 50 à 65 ans de San Diego s’impatiente, mais garde le sourire. Trois des cinq amies participaient à leur huitième D23, soit chacune des éditions. « Nous nous sommes rencontrées dans une convention Hallmark, à Kansas City. Nous avons découvert notre passion commune pour Disney et venons ici ensemble depuis. Nous avons toujours beaucoup de plaisir… à l’exception des longues files », nous raconte Tonie Sherman, membre du fan-club officiel de Disney depuis sa création, en 2009. D23 est avant tout le regroupement des fans, qui tient son nom de l’année de fondation de la société de Walt Disney.

Une fois à l’intérieur, l’ampleur des lieux est presque déconcertante. Des files d’attente se sont déjà formées un peu partout. Nous réalisons à quel point l’empire Disney est gigantesque et interconnecté.

On fait bien sûr la promotion des films et des émissions de télé, mais également des parcs d’attractions, des spectacles sur Broadway, des croisières, des mariages thématiques et bien plus. Les personnages emblématiques sont omniprésents, autant sous forme de peluches et de bijoux que pour vendre des forfaits vacances et des voitures.

PHOTO IMAGE GROUP LA, THE WALT DISNEY COMPANY L’un des multiples Deadpool que nous avons croisés

Des kiosques interactifs offrent une variété d’expériences. Par exemple, celui de Lucasfilm permet de voir le fonctionnement du studio virtuel StageCraft, d’Industrial Light & Magic, utilisé entre autres dans les séries The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi. L’effet de la vitesse de la lumière est plutôt impressionnant.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Chez Marvel, on propose une visite de l’Autorité des variations temporelles (TVA), vue dans la série Loki et le film Deadpool & Wolverine. En plus des magnifiques décors et costumes sur le trajet, il est possible d’interagir avec l’un des Gardiens de la galaxie, Rocket Raccoon, propulsé par l’intelligence artificielle. Il nous a demandé si nous savions parler groot, langue de son bon ami qui ressemble à un arbre. Il semble que nous ayons commis un faux pas…

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

On peut aussi explorer Pandora, le monde des films Avatar, jeter un œil dans la cuisine de la série The Bear, poser avec la famille Simpson et chanter au micro de Taylor Swift. Des mascottes de Bluey et Bingo font le bonheur des tout-petits, tout comme les dizaines de statues format géant des personnages des studios d’animation Disney et Pixar.

Nous avons d’ailleurs assisté à une conférence de ce dernier parmi les nombreuses offertes. Elle portait sur les 30 ans de Toy Story. Les cinéastes Pete Docter et Andrew Stanton, qui ont contribué à l’écriture du film, la productrice Bonnie Arnold et trois autres membres de l’équipe originale se sont remémoré des souvenirs des humbles débuts de Pixar. Pete Docter, maintenant directeur artistique de l’entreprise, a souligné qu’environ 125 personnes ont participé à la création du premier long métrage d’animation fait par ordinateur, alors qu’aujourd’hui ce nombre est celui des animateurs d’une seule des divisions.

PHOTO FOURNIE PAR THE WALT DISNEY COMPANY Mickey et Minnie Mouse au défilé à Disneyland

En plus des nombreuses personnalités présentes aux soirées des volets Divertissement et Expériences de Disney, plusieurs ont rencontré leurs fans dans le centre des congrès et à l’extérieur. Le groupe québécois Simple Plan a donné un spectacle, alors que la distribution d’Agatha All Along, diffusée à partir du 18 septembre sur Disney+, a pris part à un karaoké à bord d’un bus aux couleurs de la série. Disneyland et Disney California Adventure, parc d’attractions, à proximité, ont aussi été le lieu de plusieurs activités, dont un défilé.

Les frais de transport et d’hébergement de ce voyage ont été payés par The Walt Disney Company, qui n’a pas eu droit de regard sur le contenu de ce reportage.