Rentrée automnale pas banale au 98,5 FM. Après une période mouvementée, résultat notamment des départs médiatisés de MC Gilles et de Pierre-Yves McSween, la station de Cogeco Média attaque l’automne en affichant une grille transformée, le genre de changement radical auquel on pourrait s’attendre d’une radio en queue de peloton, qui n’a rien à perdre. Venant d’une antenne dominante, cette décision paraît risquée.

Du lundi au vendredi, le plus grand changement s’opère évidemment le matin, avec l’arrivée de Patrick Lagacé au micro de Paul Arcand. Après des années au sommet, le « roi des ondes » a tiré sa révérence au printemps. Une grande partie de l’équipe qui l’entourait est restée pour épauler Lagacé.

Toujours en semaine, Marie-Ève Tremblay s’installera aux commandes dès 10 h, entourée par Meeker Guerrier et Ludovick Bourdages. Le midi, Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau uniront leurs forces, alors qu’à 15 h, Philippe Cantin prendra les rênes du Québec maintenant. Le journaliste animera l’émission du retour accompagné de Catherine Beauchamp (arts et spectacles), Jeremy Filosa (sports), Valérie Beaudoin (politique américaine), Jessica Harnois, Fadwa Lapierre et Sébastien Fréchette, alias Biz de Loco Locass.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La chroniqueuse et autrice Geneviève Pettersen

La chroniqueuse et autrice Geneviève Pettersen s’exprimera en ondes de 18 h 30 à 20 h, juste avant Les amateurs de sports, seule case qui reste intacte, avec Mario Langlois.

En entrevue, la directrice des programmes du 98,5 FM, Julie-Christine Gagnon, reconnaît qu’une métamorphose du genre peut sembler casse-cou.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La directrice de la programmation du 98.5, Julie-Christine Gagnon

C’est sûr que c’est risqué. Mais les auditeurs ne seront pas dépaysés. Le matin, on conserve une recette qui fonctionne. Une recette qu’on copie ailleurs. On n’est pas allés complètement dans autre chose. On connaît nos auditeurs. Ce qu’on leur propose, on pense que c’est bon. Julie-Christine Gagnon, directrice de la programmation du 98,5 FM

« Ça fait deux ans qu’on sait que Paul [Arcand] s’en va, poursuit Julie-Christine Gagnon. Ça fait deux ans qu’on se prépare. Dans notre industrie, c’est un luxe incroyable d’avoir tout ce temps. Ce n’est pas toujours comme ça. J’ai vécu le départ de Bernard Drainville [en 2022]. Il m’a annoncé le vendredi après-midi que la CAQ l’avait appelé et qu’il voulait y réfléchir. Il est parti chez lui et il n’est jamais revenu. »

Habitudes chamboulées

La radio est souvent qualifiée de « médium d’habitudes ». Voilà pourquoi on observe rarement des modifications à la programmation aussi nombreuses et profondes que celles du 98,5 FM cette saison. Rétention d’auditeurs oblige, surtout du côté des radios commerciales, les stations préfèrent opérer des changements graduels.

« On est habituellement prudent au Québec », indique Éric Létourneau, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal.

Joint au téléphone, M. Létourneau qualifie la décision du 98,5 FM de « pari risqué, mais certainement calculé ».

« C’est bon de prendre des risques et de s’ajuster en cas d’échec. Le 98,5 est très, très écouté. S’ils s’aperçoivent qu’ils perdent des auditeurs, ils vont corriger le tir. C’est loin d’être un geste radical. »

Julie-Christine Gagnon souligne également que l’ensemble des animateurs vedettes de l’automne faisaient partie du giron de l’antenne depuis quelque temps déjà. « Les auditeurs les réclamaient, affirme la directrice des programmes. C’est le cas de Marie-Ève Tremblay. Philippe Cantin aussi. Chaque fois que Philippe remplaçait comme animateur, on recevait des courriels de gens qui voulaient savoir quand il allait avoir sa propre émission. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Marie-Ève Tremblay, qui sera en ondes du lundi au vendredi, de 10 h à midi

Les autres stations montréalaises sont évidemment conscientes des chamboulements au 98,5 FM. Certaines d’entre elles espèrent en profiter pour augmenter leurs parts d’écoute à l’automne. Contactée en début d’été pour commenter les sondages printaniers de Rouge et d’Énergie, la directrice générale des radios de langue française au Québec de Bell Média, Chloé Boissonnault, avait reconnu qu’« avec le départ de Paul Arcand, le marché risque de bouger ».

Bien qu’il ait quitté son poste de morning man, Paul Arcand continue de travailler au 98,5 FM. Il prépare des balados qui seront mis en ligne à l’automne. Il livrera également chaque matin sa traditionnelle revue de presse, que La Presse et Cogeco offriront sur leurs plateformes.

Période tumultueuse

Le tumulte des derniers mois au 98,5 FM n’est pas seulement attribuable aux modifications de la grille. En avril, MC Gilles, qui collaborait au Québec maintenant de Patrick Lagacé, a été congédié au terme d’une période de grandes frictions. En juillet, nouvelle annonce surprise : la station a résilié le contrat de Pierre-Yves McSween, alors qu’on devait l’entendre au côté de Philippe Cantin dans l’émission du retour.

Ces rebondissements ont évidemment refroidi l’ambiance. « Ce serait mentir de dire le contraire, déclare Julie-Christine Gagnon. Des départs comme ça, ce n’est jamais le fun. Ce n’est jamais souhaité non plus. Mais on est arrivés à ces conclusions pour de bonnes raisons. Maintenant, les gens regardent en avant. Cette semaine, personne ne m’en a parlé. On est tournés vers l’avenir. »

L’atmosphère serait également agréable dans l’équipe de recherche, laquelle a aussi subi des changements en profondeur. L’hiver dernier, la direction a indiqué qu’elle voulait « brasser les cartes ».

« Le changement, ça fait peur à tout le monde. C’est un peu inconfortable au début, et après, les choses se placent. Quand les postes ont été attitrés, la nervosité est tombée. Aujourd’hui, les commentaires sont positifs. »

La nouvelle grille du 98,5 FM entre en vigueur lundi.