« C’est terminé. Comme plusieurs d’entre vous, j’ai appris hier [jeudi] que l’aventure WKND 99,5 FM, telle que nous la connaissons, prend fin », a écrit l’animateur Étienne Boulay sur Instagram.

« J’ai eu le privilège d’ouvrir le micro de la station en août 2020 et de vous accompagner dans votre quotidien depuis 4 ans, poursuit l’ex-footballeur dans sa missive. […] Je pense à mes collègues qui perdent leur emploi. Des gens talentueux et travaillants qui se sont investis corps et âme dans le projet. […] À ma gang du Détour : on a partagé des moments inoubliables. Vous m’avez fait grandir et même si je sais que notre amitié va bien au-delà d’une émission de radio, je suis triste à l’idée que je ne vous verrai plus tous les jours. »

C’est que la station musicale WKND 99,5 FM Montréal, propriété de Leclerc Communication, a annoncé sur les réseaux sociaux jeudi qu’elle procéderait à « un important changement de programmation » au cours des prochains jours.

« Dès cet automne, WKND 99,5 n’existera plus dans sa forme actuelle, a écrit la direction de la station. L’offre musicale sera toujours offerte à Montréal via la web radio et l’application WKND, et très bientôt sur le 99,5, en position HD2 [format numérique en haute définition] », a toutefois précisé la direction dans sa publication avant de conclure qu’elle se préparait « à vivre une nouvelle aventure ».

Maripier Morin, qui coanimait depuis un an l’émission matinale On part ça d’même avec Patrick Langlois, Vincent Dessureault et Maxime Roberge, a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux en publiant un court mot : « Tellement eu de fun avec eux [Patrick, Vincent et Maxime]. C’est ce qui rend cette nouvelle encore plus triste. Merci pour tout mes garçons d’amour. »

IMAGE TIRÉE DE LA STORY INSTAGRAM DE MARIPIER MORIN Quelques animateurs réagissent sur les réseaux sociaux.

IMAGE TIRÉE DE LA STORY INSTAGRAM D’ANNE-MARIE WITHENSHAW Quelques animateurs réagissent sur les réseaux sociaux.

IMAGE TIRÉE DE LA STORY INSTAGRAM DE GENEVIÈVE HÉBERT-DUMONT Quelques animateurs réagissent sur les réseaux sociaux. 1 /3





Son collègue Patrick Langlois a également rendu hommage aux artisans du 99,5 FM, mais aussi aux auditeurs. « Ce fut tout un privilège d’avoir pu faire partie de l’aventure WKND 99,5 dès le jour 1. Lancer une nouvelle radio à Montréal avec une gang de passionnés et pour des auditeurs brillants et engagés fut l’expérience d’une vie. Fier de ce qu’on a accompli ! 4 belles années, mais prêt pour de nouveaux défis. »

Il faut dire que la station montréalaise n’occupait que 2,3 % des parts de marché dans le plus récent sondage Numeris (du 26 février au 26 mai 2024), en huitième position.

Qub en FM ?

Selon ce que rapporte Le Devoir, WKND pourrait retransmettre le contenu quotidien de Qub, radio numérique de Québecor, donc les émissions de Richard Martineau, Sophie Durocher, Benoît Dutrizac, Mathieu Bock-Côté, Mario Dumont et compagnie. Une information que ni les frères Jean-François et Nicolas Leclerc (de WKND) ni Qub Radio n’ont été en mesure de confirmer vendredi.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur de la marque de la station WKND, Steven Croatto

Le directeur de la marque de la station WKND, Steven Croatto, désigné par la chaîne pour s’adresser aux médias, ne nous a pas rappelé vendredi.

Selon une politique du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) datant de 2008, une seule entreprise ne peut posséder à la fois une chaîne de télé généraliste, une station de radio et un quotidien payant dans un même marché. Une politique que Québecor a déjà demandé au CRTC d’abolir, elle qui possède la station TVA et Le Journal de Montréal.

Québecor estime en effet que cette politique est « désuète, superflue et même indéfendable avec la multiplication des sources d’information sur l’internet », selon son mémoire déposé au CRTC en 2021, avait rapporté dans La Presse notre collègue Vincent Brousseau-Pouliot.

Lisez « Québecor veut pouvoir faire de la radio FM »

Est-ce qu’en transmettant son contenu sur une chaîne qui appartient à un autre groupe – Leclerc Communication –, Qub Radio pourrait faire son entrée sur les ondes hertziennes en toute conformité ? Nous avons posé la question au CRTC, qui est au fait du dossier.

« Nous avons pris note des déclarations faites par la station de radio WKND 99,5 FM Montréal, nous a écrit Leigh Cameron, des Relations avec les médias. Les entités réglementées sont responsables d’assurer le respect des modalités de leur service. Le CRTC s’attend à ce que toutes les entités réglementées se conforment aux conditions de service, aux politiques et aux règlements et prendra les mesures appropriées en cas de problème. »

En attendant les précisions sur la réorientation du 99,5 FM, qui pourraient être annoncées dès le début de la semaine prochaine, la nouvelle a déçu les auditeurs de la chaîne, acquise en 2019 par les frères Leclerc (de Gregory Charles).

« Très très déçue, a écrit Caroline Gervais. Comme plusieurs d’entre vous, j’étais surtout là pour les animateurs. Si je voulais écouter de la musique seulement, j’ai Spotify. Bref, j’espère que les Vincent, Patrick, Maripier, Étienne, Geneviève et cie vont trouver d’autres projets passionnants rapidement, des projets dans lesquels on pourra les suivre et les écouter. »

La chaîne sœur de Leclerc Communication à Québec, WKND 91,9 FM, poursuit ses activités, avec sa programmation habituelle.