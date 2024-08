Céline Dion a dénoncé l’utilisation de son succès My Heart Will Go On lors d’un rassemblement de campagne de Donald Trump dans le Montana, vendredi. Avant que le candidat républicain et son colistier J.D. Vance montent sur scène, on pouvait voir une vidéo sur écran géant de la chanteuse entonner la chanson culte de Titanic.

« Cette utilisation n’est en aucun cas autorisée et Céline Dion ne cautionne pas cette utilisation ou toute autre utilisation similaire », pouvait-on lire dans une publication sur le compte officiel X de la chanteuse. « Et vraiment, CETTE chanson ? » poursuit la publication, qui a grandement fait réagir.

Des partisans démocrates ont rapidement soulevé l’ironie derrière l’utilisation de ce titre. « Vraiment, la chanson d’un bateau qui coule ? […] Ça colle, quand même », a indiqué un internaute sur X. « Nous devrions vraiment nous demander si la campagne de Trump peut… continuer [go on]… après ce massacre par tweet », a écrit un autre.

De nombreux artistes ont par le passé critiqué le camp Trump pour son utilisation non autorisée de leur matériel, notamment les Rolling Stones, Rihanna et Neil Young.

Céline Dion a récemment fait son grand retour sur scène lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, à la fin de juillet.