Pub Royal, Patrick Watson, les Perséides... L'été tire à sa fin, mais ça ne veut toutefois pas dire qu'il faut arrêter d'en profiter. Voici les suggestions de nos journalistes.

Pub Royal de retour à la Place des Arts La comédie musicale des Cowboys Fringants, Pub Royal, lancée à Québec à peine une semaine après le décès du chanteur Karl Tremblay, en novembre 2023, puis présentée à Montréal pendant les Fêtes, est reprise ce mois-ci. La production de La Tribu et des 7 Doigts, qui réunit sur scène des danseurs et des artistes de cirque, est menée par sept chanteurs et acteurs, parmi lesquels on retrouve Richard Charest, Martin Giroux, Alexia Gourd et Kevin Houle. Un spectacle qui célèbre la musique du groupe au fil d’une histoire fictionnelle qui ne manque pas d’humour. Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 7 au 17 août Jean Siag La Presse Consultez la page du spectacle

Patrick Watson à Joliette PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Watson au MTelus en novembre 2023, en première partie de Karkwa L’écrin naturel qu’est l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette, dans Lanaudière, est un endroit idéal pour accueillir les chansons délicates de Patrick Watson. L’auteur-compositeur-interprète montréalais s’y installe pendant deux soirs, les 9 et 10 août, pour un concert spécial intitulé Sous les étoiles pendant les Perséides. Sa voix aérienne et ses envolées de piano devraient s’harmoniser parfaitement avec la magie du lieu – on le sait, on a vécu un moment réellement enchanteur, au même endroit l’an dernier, avec Alexandra Stréliski. Avec quelques étoiles filantes en prime, ça ne pourra qu’être parfait. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page de l'évènement

Les Perséides à Mont-Tremblant PHOTO ROGER MÉNARD, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DES PERSÉIDES DE MONT-TREMBLANT Les amateurs d’astronomie sont conviés au Festival des Perséides de Mont-Tremblant, loin de la pollution lumineuse, pour observer ce saisissant spectacle d’étoiles filantes qui illumine notre ciel chaque été en août. L’évènement donne la chance aux amateurs d’utiliser deux des trois plus gros télescopes accessibles au public québécois ainsi que près de 15 télescopes fournis par les membres du club d’astronomie Mont-Tremblant. On propose aussi une exposition sur le système solaire, des randonnées guidées sur le thème des planètes et même l’observation d’un lanceur de fusées. C’est l’ingénieure en aérospatiale de la NASA Farah Alibay qui fera la présentation scientifique des Perséides dans une vidéo projetée sur écran géant. Au Domaine Saint-Bernard le 9 août dès 19 h Pierre-Marc Durivage, La Presse Consultez la site de l’évènement

Célébration cinématographique à Knowlton PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE La réalisatrice de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, Ariane Louis-Seize Pour la quatrième fois, le cinéma sera célébré pendant neuf jours à Knowlton, dans les Cantons-de-l’Est. Sont prévues plusieurs projections, de nombreuses activités et la présence de divers artisans du milieu. Le festival s’ouvrira avec la présentation de Rickerl, de l’Autrichien Adrian Goiginger, puis de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, de la Québécoise Ariane Louis-Seize, qui animera ensuite une discussion. Une sélection de films d’ici et d’ailleurs fera le bonheur de tous, notamment Dune – Part Two, Jour de chasse, Adam change lentement et Abroad. Une trentaine de longs métrages seront en compétition cette année dans la salle du Théâtre de Lac-Brome, en plus de la deuxième édition de la compétition de courts métrages. Parmi les invités quotidiens, mentionnons entre autres Marcel Sabourin, Mylème Mackay et Guillaume Cyr. Du 9 au 17 août, à Knowlton Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du festival

Là-haut sur la Colline PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE Ariane Moffatt en 2022 Comme nous le racontait Suzanne Colpron dans un inspirant reportage paru en juillet dernier, Lac-Mégantic est la première ville francophone en Amérique à avoir obtenu la certification Cittaslow, un mot-valise désignant des communautés qui, grâce à différentes mesures et initiatives, prêtent allégeance à la lenteur. Mais lenteur et ennui ne sont pas des synonymes. Ce ne sera jamais aussi vrai que lors du Colline, « le plus grand des petits festivals », comme aiment le décrire ses organisateurs, une prétention qui, à l’aune de sa programmation de haute tenue, se défend sans gêne. C’est Patrick Watson qui inaugurera jeudi cette quatrième édition, alors qu’Ariane Moffatt présentera vendredi un de ses rares spectacles de l’été. Puis, samedi, le père de la modernité chansonnière québécoise, Robert Charlebois, présentera également un de ses rares spectacles en plein air de la saison. Le jeune octogénaire partage l’affiche avec six de ses plus brillants petits-enfants : Jeanne Côté, Lumière, Valence ainsi qu’Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy, à nouveau réunis pour une des dernières dates de leur happening Le Roy, la Rose et le Lou[p]. Dominic Tardif, La Presse Consultez le site du festival

Le Festival Orientalys au quai de l’Horloge PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL ORIENTALYS Le chanteur marocain Zouhair Bahaoui Le 14e festival Orientalys en mettra plein la vue ce week-end avec ses nombreux spectacles et ateliers offerts par des artistes venus d’une quinzaine de pays (Algérie, Chili, Chine, Égypte, Inde, Liban, Maroc, Mongolie, Thaïlande, etc.). Danses, chants, expositions et même mets traditionnels permettront une expérience culturelle immersive. Il ne faut pas manquer le populaire chanteur marocain Zouhair Bahaoui, qui se produira pour la première fois à Montréal, et le retour du groupe algéro-québécois Labess. Florence Dancause, La Presse Consultez le site du festival

Le Salon International de la Femme Noire PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Martine St-Victor et Isabelle Racicot présenteront des conférences au Salon International de la Femme Noire. L’évènement qui célèbre la diversité, l’inclusion et le pouvoir des femmes noires et métissées ouvre ses portes au public ce week-end au Grand Quai du Port de Montréal. Des ateliers interactifs et un espace commercial, qui accueillera des entrepreneurs locaux de la diversité, seront au rendez-vous. C’est aussi l’occasion de se laisser inspirer par des personnalités québécoises, qui offriront des conférences, dont Martine St-Victor, Isabelle Racicot et Noémie Mercier. Le festival veut être une plateforme de discussion, de partage et de connexion pour la communauté et le grand public. Le 10 et 11 août au Grand Quai du Port de Montréal Florence Dancause, La Presse Consultez le site web du festival

Rendez-vous rue Sainte-Catherine Est PHOTO MÉLANIE DUSSEAULT, FOURNIE PAR LA GRANDE FABRIQUE Plus de 150 créateurs locaux seront sur place, dont l’artiste photographe Pascal Normand avec ses œuvres urbaines. Samedi et dimanche, la rue Sainte-Catherine Est se fera entièrement piétonne entre les avenues Desjardins et Aird, dans Hochelaga-Maisonneuve, pour accueillir la septième édition de la Grande Fabrique. Plus de 150 créateurs locaux seront sur place, dont l’artiste photographe Pascal Normand avec ses œuvres urbaines, représentant des lieux emblématiques de Montréal, de même que des artisans comme Oli+Mimi, la fabrique Vyruss, Crocodile Agile ou encore Keratto. Des activités pour les enfants, des ateliers et des animations musicales sont également au programme. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site de l'évènement