Jusqu’au 15 août, le festival Présence autochtone bâtit un pont entre œuvres et spectacles issus de communautés autochtones de partout sur la planète. Plus qu’une simple manifestation artistique, cet évènement est aussi l’occasion de voir les choses sous un point de vue différent, souvent occulté. Le film Les Filles du roi, de Corey Payette, en est un bon exemple.

On a tous déjà entendu parler des « Filles du roi », ces femmes recrutées en France au XVIIe siècle pour épouser des colons et peupler la Nouvelle-France. On est nombreux à avoir appris qu’il s’agissait ni plus ni moins de prostituées, ce que les historiens ont réfuté depuis. Ce n’est pas le seul détail qui cloche dans cette histoire : ce continent était déjà peuplé, comme le souligne un personnage du film de Corey Payette.

À la fois compositeur, metteur en scène et scénariste, ce créateur aux racines mohawks, franco-ontariennes et irlandaises qui habite à Vancouver depuis 15 ans a aussi porté le chapeau de réalisateur pour Les Filles du roi, film adapté d’un spectacle musical coécrit avec la comédienne Julie McIsaac. L’idée de départ est d’elle, souligne-t-il, parlant de sa collègue qui l’avait d’abord pressenti pour lui confier le volet musical du projet. Intéressé par le synopsis, il s’est mis au travail.

PHOTO LUKE FONTANA, FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE Corey Payette, compositeur, metteur en scène et cinéaste

J’ai trouvé que c’était une occasion de mettre en lumière un épisode de l’histoire [canadienne] d’un point de vue qui n’avait pas été montré ni compris et de rétablir un certain équilibre entre différentes perspectives. Corey Payette, compositeur, metteur en scène et cinéaste

Les Filles du roi se concentre sur le destin de deux femmes : Marie-Jeanne Lespérance (Julie McIsaac), fille du roi fraîchement débarquée, et Kateri (Kaitlyn Yott), jeune Mohawk promise au rôle de cheffe de clan. Intriguée par Jean-Baptiste (Raes Calvert), frère de Kateri, dès sa première rencontre avec lui, Marie-Jeanne sera plus attirée par les manières des premiers peuples que les colons français à qui on cherche à la marier. Ce qui causera des ennuis à tout le monde.

Mêler les points de vue

Corey Payette ne se contente pas de mêler Français, Anglais et Mohawks dans son histoire, il l’a aussi tournée en juxtaposant les langues de chacune de ces communautés. « C’était une bonne façon de représenter les différentes cultures », juge le créateur, dont c’est le premier film de fiction.

Cette idée du mélange trouve aussi un écho sur le plan formel. Le réalisateur s’est fait plaisir en multipliant les plans très cinématographiques montrant la nature qui s’étend à perte de vue (« La forêt est un personnage à part entière », dit-il), mais a aussi gardé des codes appartenant au théâtre pour les inviter au grand écran.

Ainsi, à plus d’une reprise, il montre dans une même scène des actions qui se déroulent dans des lieux et parfois des moments différents, conférant une portée poétique à son film.

Ce procédé n’est pas étranger aux gens qui fréquentent le théâtre. « Je me demandais si le public du cinéma allait embarquer, avoue-t-il, soulignant que le cinéma le plus commercial est souvent très littéral. Ces scènes sont finalement parmi celles qui marquent le plus le public. »

Les Filles du roi, vendredi, 18 h, au Cinéma du Musée

Plongée dans la drag

Corey Payette, qui a signé dans le passé un spectacle sur les pensionnats autochtones intitulé Children of God (Enfants de Dieu), a pratiquement terminé son deuxième long métrage de fiction, lui aussi adapté d’un spectacle musical. Starwalker s’intéresse à une drag queen autochtone bispirituelle qui découvre la communauté drag de l’Est de Vancouver. Le réalisateur parle d’une histoire d’amour et de découverte de soi, empreinte de « la joie qui existe dans les communautés queers ».

L’art des drags étant attaqué à Vancouver comme il l’est à Montréal et à bien d’autres endroits en Amérique du Nord, Corey Payette estime que son film pourrait contribuer à mieux le faire comprendre. Des hommes qui personnifient des femmes sur scène, cela n’a rien de nouveau, dit-il. « Ce qui est nouveau, c’est ce qu’on projette sur cet art », précise-t-il, parlant de la perversion que certains voient dans cette sous-culture aussi associée aux homosexuels.

« Je pense que plus les gens comprendront ce qu’il y a derrière l’art de la drag et les raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent ce mode d’expression, plus ça va le démystifier et contribuer à sa plus grande acceptation. » Starwalker devrait prendre l’affiche en 2025.

D’autres suggestions

Oktoecho

PHOTO NOÉ SARDET, FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE Le spectacle Saimaniq Sivumut de l’ensemble Oktoecho

L’ensemble Oktoecho, actif depuis 2001, s’est donné comme mission de métisser des traditions musicales d’ici et du Moyen-Orient. Son projet Saimaniq Sivumut poursuit le travail amorcé en 2018 autour du chant Ayaya et du tambour inuit et pour lequel ce groupe à géométrie variable a remporté un prix Opus pour l’album de l’année dans la catégorie « musiques du monde et musique traditionnelle québécoise ». Sa façon d’amalgamer des traditions du Grand Nord avec des mélopées arabisantes et des mélodies évoquant les complaintes irlandaises est unique et fort plaisante à l’oreille. Cet échange musical et humain avec les Inuits, amorcé en 2010, est des plus fructueux !

Ce mercredi, 20 h 30, à la place des Festivals

IA

PHOTO FOURNIE PAR PRÉSENCE AUTOCHTONE IA, duo maori originaire de Nouvelle-Zélande

Il n’y a pas qu’ici que les artistes autochtones cherchent et trouvent leur place en fusionnant leurs racines avec des styles musicaux plus modernes. IA, groupe maori venu de Nouvelle-Zélande, puise abondamment dans une déclinaison pop de la musique soul pour créer des airs bien moelleux où s’entendent les sonorités soyeuses du vivo, une flûte traditionnelle, et d’un autre instrument à vent fait d’un gros coquillage. Le tandem formé de Moetu Smoth et de Reti Hedley se produit à l’Asinabka Festival d’Ottawa la veille de sa prestation à Montréal. Les amateurs de soul pop doucereuse où s’entend l’écho des années 1980 pourraient être séduits.

Jeudi, 20 h 30, à la place des Festivals

Eallogierdu

Campé dans le nord de la Norvège, territoire du peuple Sámi, Eallogierdu – The Toundra Within Me raconte un choc de culture inattendu. Lena, originaire de ce coin du monde, revient dans son village natal avec son fils longtemps après l’avoir quitté. Artiste visuelle, elle travaille à un projet portant sur les femmes qui mènent des troupeaux de caribous. Son retour est censé être temporaire, mais elle rencontrera un éleveur dont elle se rapprochera, ce qui ne plaira pas à la famille de ce dernier. Ce retour au pays natal réveillera aussi des démons tapis dans son passé…

Jeudi, 20 h 30, au Cinéma du Musée

DJ Shub

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE DJ SHUB DJ Shub

Remarqué au sein du groupe A Tribe Called Red qu’il a quitté en 2014, DJ Shub (Dan General) poursuit depuis son métissage musical baptisé PowWowStep et multiplie les collaborations avec des artistes d’autres origines comme Boogat. L’artiste mohawk issu du clan de la tortue des Six Nations de la rivière Grand est le lauréat 2022 du prix Juno remis à l’artiste autochtone contemporain de l’année. Il présentera au centre-ville de Montréal un concert intitulé War Club Live, où musique électro et hip-hop se mêlent aux chants et aux tambours traditionnels. Des danseurs en costume d’apparat participeront également au spectacle.

Vendredi, 20 h 30, à la place des Festivals

Soleils atikamekw

Ce film dur et beau de Chloé Leriche basé sur une histoire vraie n’a pas eu le rayonnement qu’il aurait mérité à sa sortie en salle le printemps dernier. Soleils atikamekw raconte le choc subi en juin 1977 à Manawan lorsque cinq membres de la communauté sont morts noyés dans ce qui avait l’apparence d’un accident de la route. Toute la vérité n’a pas été faite sur cette tragédie puisqu’aucune enquête digne de ce nom n’a été menée à l’époque. Tourné en langue atikamekw, ce film possède un rythme qui lui est propre et trouve un peu de lumière malgré le deuil qui assomme littéralement la communauté. Il ouvre aussi les yeux sur un déni de justice qui, jusqu’à tout récemment, semblait courant lorsqu’il est question de drames touchant nos voisins autochtones. Séance gratuite.

Dimanche, 14 h, à la Grande Bibliothèque