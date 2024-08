Dans cette série estivale, nos journalistes vont à la rencontre de personnes ou d’institutions qui font rayonner la culture hors des grands centres

(Kangiqsujuaq, Nunavik) Avec application, Mary Arngak Pilurtuut soigne la rangée de flammes de son qulliq, une lampe traditionnelle inuit garnie de mousse végétale et de graisse de phoque. Du bout de son rameau, elle s’efforce d’égaliser la hauteur des languettes de feu. En l’observant s’adonner à cet exercice cérémoniel, on ne peut s’empêcher d’y voir la parfaite illustration de son engagement pour raviver et transmettre la culture de ses aïeux, et ainsi chasser l’ombre planante d’une lente extinction.

La scène a lieu au Centre d’accueil et d’interprétation de Kangiqsujuaq, petit musée au sein d’un village nordique du Nunavik, sur les rives du détroit d’Hudson. C’est d’ici que partent les expéditions vers le parc national des Pingualuit, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest, réputé pour son cratère météoritique. Ce jour-là, une poignée de voyageurs québécois s’apprêtent à s’y aventurer. Mais avant de se lancer dans la toundra, un autre monde, méconnu, leur est dévoilé : celui de la culture inuit.

Mary Pilurtuut, directrice depuis 2017 du parc national géré par Parcs Nunavik, présente aux hôtes diverses facettes des pratiques et coutumes locales, dont l’entretien du qulliq, une lampe de pierre qui servait autrefois à éclairer et à chauffer les igloos. Cependant, les visiteurs ne sont pas les uniques spectateurs de la démonstration. Aux flancs de la quinquagénaire, des adolescentes et des jeunes femmes inuit, toutes parées d’habits traditionnels, assistent et participent à l’activité. « Déplace un peu la mousse ici, ajoute de l’huile par là », préconise Mme Pilurtuut aux apprenties, qui doivent veiller à ce que les flammes restent à une hauteur similaire.

Car son rôle de directrice ne se limite pas à la gestion environnementale et touristique des lieux. Son mandat revêt une dimension lui tenant particulièrement à cœur : l’éducation et la transmission des connaissances et savoir-faire, dont la survie vacille sérieusement depuis les premiers contacts des Inuit avec les Occidentaux, leur sédentarisation subséquente et les vagues d’évangélisation, notamment à partir des années 1950. Groupes scolaires et jeunes sont d’ailleurs régulièrement conviés à des activités dans les pavillons du centre.

Nul besoin de chercher bien loin pour trouver des marques des efforts de Mary Pilurtuut : les flammes orangées de son qulliq les éclairent sur son visage, mettant en relief ses tatouages traditionnels — un excellent exemple de coutume graduellement délaissée au fil des dernières décennies.

Pour preuve, les motifs esquissés sur son avant-bras (séries de symboles représentant sa famille, ses aptitudes et ses passions) ont été faits en Nouvelle-Zélande, par un Maori. « Il a d’abord dit que quelqu’un de ma communauté devait le réaliser, mais il a finalement accepté après avoir compris que ce n’était pas possible. Mais ces dernières années, les Inuit à travers le Canada se réapproprient l’art du tatouage et ses significations, nous les réapprenons auprès de l’Alaska ou du Nunavut », explique-t-elle, désignant les points esquissés dans le prolongement de ses yeux.

« Avant que les lunettes de correction ne soient introduites auprès des Inuit, la croyance était que ces marques amélioraient la vision. Aujourd’hui, on considère qu’elles améliorent la vision du cœur et de l’esprit », illustre Mme Pilurtuut, qui arbore sur le front un autre symbole triangulaire ; la marque d’un accomplissement de vie. Dans son cas, il s’agit de ses mandats de mairesse du village, étalés sur sept ans, de 2005 à 2012.

Un pont entre les générations

En marge de la séance de qulliq, les jeunes Inuit se lancent dans une démonstration de katajjaq, c’est-à-dire de chants de gorge, une autre pratique menacée de disparition après son interdiction par les missionnaires.

Aujourd’hui, entre autres sous l’impulsion de la directrice du parc, les techniques de ces duos musicaux ludiques se transmettent plus fluidement entre générations.

Les jeunes participantes prouvent qu’elles ont intégré les règles de l’art : s’agrippant l’une l’autre par les avant-bras, elles entonnent des airs imitant les sons de la nature, comme celui du vent ou du vol de moustiques. La première qui s’esclaffe ou s’emmêle les pinceaux perd le jeu, auquel elles se prêtent de bon cœur.

Ces ravivements de traditions ont lieu sous l’œil bienveillant de Mitiarjuk Nappaaluk, représentée sur une affiche grand format, en arrière-plan du centre d’interprétation. Cette autrice et artiste native de Kangiqsujuaq fut la première à composer un roman en inuktitut, Sanaaq, un ouvrage mettant en scène des tranches du quotidien local. Mary Pilurtuut, qui a connu l’écrivaine morte en 2007, œuvre désormais dans le même sens, en incitant les aînés à consigner et à partager leurs histoires auprès de la jeunesse inuit, et au-delà. Ainsi, nos explorateurs québécois auront l’occasion, durant leur périple, de croiser le chemin de Lukasi Ullatuarusiq Nappaaluk, l’un des enfants de Mitiarjuk, précieux témoin d’un mode de vie sur la voie de l’oubli.

La sauvegarde des récits va de pair avec celle des techniques et du savoir-faire, comme le grattage des peaux de phoque destinées à confectionner bottes et vêtements, ou encore le projet de reconstitution d’un qayak, embarcation traditionnelle également confectionnée à partir de peaux de phoque. Avec la collaboration du technicien en éducation Patrick Maltais et du biologiste Corentin Chaillon, le défi est de recoudre les connaissances étiolées de la méthode de fabrication.

Ainsi, à Kangiqsujuaq, on croise des acteurs déterminés à raviver la flamme des arts et coutumes, en vue de transmettre un flambeau essoufflé. Sans doute que les générations futures sauront leur dire nakurmiik – merci.

