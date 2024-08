Pour profiter pleinement des dernières semaines des vacances scolaires, et ce, peu importe le budget familial, voici nos suggestions d’activités gratuites à découvrir en août à Montréal et ailleurs au Québec.

Célébrer la lecture en plein air

L’évènement littéraire estival à ne pas manquer pour les jeunes lecteurs ? Le Festival de littérature jeunesse de Montréal, qui se tiendra le dimanche 11 août au parc Noël-Spinelli, sur les rives du lac Saint-Louis à Lachine. En plus de rencontrer leurs auteurs préférés, les enfants pourront, entre autres, participer à la création d’une œuvre murale collective avec l’illustratrice Nátali de Mello, assister à l’atelier de dessin d’Alex A. ou en apprendre plus sur l’histoire du rap québécois avec Niti Marcelle Mueth. Cette édition rendra hommage à l’autrice et cofondatrice du festival Caroline Dawson, emportée par le cancer en mai dernier. À 14 h, l’auteur Simon Boulerice, la comédienne Marie Eykel, la dramaturge et actrice Nathalie Doummar ainsi que la libraire Sayaka Araniva-Yanez liront simultanément sur les quatre scènes du festival son livre jeunesse Partir de loin.

Festival de littérature jeunesse de Montréal, au parc Noël-Spinelli, à Lachine, le dimanche 11 août dès 9 h

Consultez le site du festival

Musique traditionnelle au parc La Fontaine

PHOTO MICHEL ROBICHAUD, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DE VERDURE Le trio Bon Débarras

Avec sa musique traditionnelle, le groupe Bon Débarras fera danser petits et grands au parc La Fontaine. Le trio montera sur la scène du Théâtre de Verdure le samedi 3 août, à 19 h. Grâce au spectacle jeune public J’m’en viens chez vous !, les familles pourront en apprendre davantage sur ce style musical à travers des anecdotes et des chansons. Le tout au rythme du violon, de l’harmonica et de bien d’autres instruments.

Bon Débarras au Théâtre de Verdure, au parc La Fontaine, à Montréal, le samedi 3 août à 19 h

Consultez le site de Bon Débarras

La fièvre olympique

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Maxime Dufour-Lapointe

Si la fièvre olympique s’est emparée de votre famille, joignez-vous aux festivités d’Équipe Canada qui se tiendront du 9 au 11 août dans la cour de la gare Windsor, à Montréal. Animé par l’ancienne skieuse acrobatique Maxime Dufour-Lapointe et la double championne olympique de patinage de vitesse Catriona Le May Doan, le FestiFan est un évènement familial au cours duquel les partisans pourront non seulement visionner les Jeux et encourager en groupe les athlètes, mais aussi assister à des démonstrations sportives, rencontrer des olympiens et écouter des prestations musicales. Une belle façon de vivre le dernier week-end de compétition.

Le FestiFan d’Équipe Canada, dans la cour de la gare Windsor, à Montréal, du vendredi 9 au dimanche 11 août

Consultez le site d’Équipe Canada

Plantes carnivores en vedette

PHOTO FOURNIE PAR LE PARC MARIE-VICTORIN Une nouvelle serre consacrée aux plantes carnivores a ouvert ses portes à Kingsey Falls.

Puisque le parc Marie-Victorin n’est pas un musée, on peut facilement oublier qu’il fait partie des institutions qui ouvrent leurs portes gratuitement aux Québécois les premiers dimanches de chaque mois. Il s’agit pourtant d’une belle occasion de visiter en famille ce jardin botanique situé à Kingsey Falls, dans le Centre-du-Québec. D’autant plus que depuis le mois de juin, une nouvelle serre où se trouvent plus de 1000 plantes carnivores est accessible au public. Ces mystérieux végétaux sont aussi en vedette dans l’exposition Les dents de la terre, consacrée à leur présence dans la culture populaire. Également inspirée par ce thème, une nouvelle aire de jeux extérieure attend les enfants.

Parc Marie-Victorin, à Kingsey Falls, entrée gratuite le dimanche 4 août

Consultez le site du parc Marie-Victorin

Théâtre et histoire

PHOTO PATRICK BEAUDRY, FOURNIE PAR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TERREBONNE Les interprètes de la pièce Manger les légumes par la racine, une histoire de potager

Le magnifique site historique de l’Île-aux-Moulins, à Terrebonne, accueille, tout au long de l’été, de nombreuses activités, dont plusieurs gratuites. C’est le cas de la pièce Manger les légumes par la racine, une histoire de potager, présentée en plein air les dimanches 4, 18 et 25 août. Les personnages de cette pièce de théâtre musical tentent de trouver l’auteur d’un crime sanglant. Saurez-vous l’identifier ?

Manger les légumes par la racine, une histoire de potager, les dimanches 4, 18 et 25 août à 13 h et à 15 h

Consultez le site de l’Île-aux-Moulins

Quêtes aux quatre coins du Québec

PHOTO FOURNIE PAR PARCOURS LUDIQUES Élément du parcours à Louiseville

On aime bien les circuits ponctués d’énigmes et de jeux développés par Parcours ludiques. Grâce à une application mobile et à la géolocalisation, une promenade en forêt ou en ville se transforme en aventure un brin fantastique. Quelques lieux dans la province accueillent l’expérience cet été. Chaque endroit propose une histoire différente. Des exemples ? Dans un boisé de Louiseville, on relève les défis lancés par les fils d’un grand loup. À Saint-Antoine-sur-Richelieu, sur les rives de la rivière, on cherche une mystérieuse boîte laissée par le capitaine d’un bateau. À Montréal, sur la Plaza Saint-Hubert, on découvre des faits historiques sur l’artère commerciale. La majorité des parcours sont gratuits.

Consultez le site de Parcours ludiques