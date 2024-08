Shawn Mendes organise son retour à la musique deux ans après avoir abandonné une énorme tournée mondiale pour se concentrer sur sa santé mentale.

David Friend La Presse Canadienne

L’auteur-compositeur-interprète originaire de Pickering, en Ontario, a annoncé que son cinquième album studio éponyme, simplement intitulé Shawn , sortira le 18 octobre.

Il a publié une « bande-annonce officielle de l’album » en noir et blanc sur YouTube qui présente une nouvelle chanson intitulée Isn’t That Enough, ainsi que des images de lui se promenant dans la forêt et passant du temps avec des amis.

Mendes prévoit de poursuivre sur cette lancée avec la première chanson de l’album, Why Why Why, qui sera diffusée le 8 août.

Dans l’annonce, le nouvel album de Mendes est décrit comme s’inspirant profondément de ses voyages et de ses expériences au cours des dernières années.

En 2022, le chanteur de There’s Nothing Holdin’Me Back a mis fin à sa tournée Wonder World seulement sept concerts après le début de la tournée. Plus de 70 spectacles ont simplement été annulés.

Il a expliqué à l’époque qu’il avait été pris au dépourvu par les conséquences de la tournée après la longue pause de la pandémie de COVID-19, et qu’il était devenu évident qu’il devait prendre soin de lui pour revenir plus fort.

Shawn a été écrit et enregistré pendant deux ans alors que Mendes voyageait dans différents endroits au Costa Rica et aux États-Unis. L’album est décrit comme « l’œuvre la plus intime musicalement et la plus honnête sur le plan lyrique à ce jour, guidant les auditeurs à travers un profond dialogue intérieur avec chaque chanson ».