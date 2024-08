Fierté Montréal, le Festival en chanson de Petite-Vallée, l’Orchestre Métropolitain au pied du mont Royal... Le mois d’août commence en lion. Voici les suggestions de nos journalistes.

La Presse

Lancement de Fierté Montréal Le festival Fierté Montréal démarre cette semaine avec des célébrations hautes en couleur qui culmineront avec le célèbre défilé, le 11 août prochain. L’édition 2024 affiche pas moins de 240 artistes et plus de 130 évènements, dont la plupart sont gratuits. Plusieurs performances se tiendront en plein air sur l’Esplanade olympique, à l’esplanade Tranquille du Quartier des spectacles, en passant par le Village et les Jardins Gamelin. Dès demain, le Cabaret de la Fierté sera présenté dans la salle du Monastère, rue Sainte-Catherine Ouest, et ce, jusqu’au 10 août. À ne pas manquer, le concert du jeudi 8 août qui regroupe sur scène les interprètes Marjo, Mitsou, Pierre Kwenders et Elisapie. Aussi, les spectacles MajestiX et Drag Superstars, avec d’extravagantes reines, telles que Rita Baga, Gisèle Lullaby, Sasha Colby et Lady Boom Boom (le vendredi 9 août, à l’esplanade du Parc olympique). Le festival Fierté Montréal se déroulera du 1er au 11 août. Luc Boulanger La Presse Consultez la programmation complète

Petite-Vallée continue de chanter PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Louis-Jean Cormier et la bande de Karkwa seront en concert à Petite-Vallée ce vendredi. De passage en Gaspésie ? Il vous reste quelques jours pour profiter du Festival en chanson de Petite-Vallée. Ce week-end, les mélomanes pourront entendre Karkwa, Chloé Sainte-Marie, Viviane Audet et Sara Dufour. Comme à son habitude, l’évènement fait aussi une belle place à la relève musicale grâce notamment à une série de brunchs-concerts. La 41e édition du festival se termine ce samedi. Véronique Larocque, La Presse Consultez la programmation

L’OM au pied du mont Royal PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Yannick Nézet-Séguin lors du concert extérieur de l’Orchestre Métropolitain au parc du Mont-Royal en 2023 Après avoir battu un record d’assistance en 2023, l’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin sont de retour au pied du mont Royal le 6 août pour la présentation d’un grand concert extérieur. Au programme : la Suite Carmen no 1 de Bizet, Citius, altius, forties ! de Maxime Goulet, la Danse villageoise de Claude Champagne, des extraits du ballet Fancy Free de Leonard Bernstein et une Juba tirée de la Symphonie no 3 de la compositrice afro-américaine Florence Price. La pièce de résistance sera toutefois la Symphonie gaélique d’Amy Beach, toute première symphonie américaine composée par une femme. L’animation sera assurée par Pierre-Yves Lord. Un invité surprise est aussi attendu… Mardi 6 août à 19 h 30 Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page de l’évènement

Les Misérables à Montréal PHOTO JULIA BORSELLINO, FOURNIE PAR LE DIFFUSEUR EVENKO Les Misérables Dans le cadre de la tournée Broadway Across Canada, Les Misérables s’arrêtera à Montréal pour huit représentations, à la salle Wilfrid-Pelletier. Depuis la création du spectacle d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg, dans sa version anglaise produite par Cameron Mackintosh à Londres en 1985, Les Misérables détient le record « de durée d’exploitation continue » pour un musical. Le récit est tiré de l’œuvre éponyme de Victor Hugo, et se déroule en France au XIXe siècle. Il raconte une histoire intemporelle de rêves brisés, d’amour impossible, de sacrifice et de rédemption. Avec des personnages épiques comme Jean Valjean, Javert, Fantine, Cosette et le couple Thénardier. Jusqu’au 4 août inclusivement, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal. À noter, le spectacle est présenté en anglais. Luc Boulanger, La Presse Consultez la page de l’évènement

Calamine et Laurence Jalbert en concert à Laval PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Calamine La 9e édition des Zones musicales de la Ville de Laval se poursuit jusqu’au 25 août, avec plus de 40 spectacles d’artistes de renom et de la relève qui sont présentés en huit lieux dans l’île. Ce jeudi, Calamine, Maritza et la Tribu Salsa Band se produiront, puis le lendemain, ce sera au tour de Laurence Jalbert et de Monica Freire. Florence K, Coral Egan et Ludovick Bourgeois comptent parmi les autres artistes qui monteront sur scène au cours de l’été dans le cadre de l’évènement. La Presse Consultez toute la programmation

Prière d’allumer votre téléphone Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Producteur du drame d’horreur Les affamés, de Robin Aubert, C. S. Roy convie les cinéphiles à une expérience hors de l’ordinaire qui combine cinéma de genre traditionnel et technologies de réalité augmentée. Premier long métrage de C. S. Roy, VFC met en vedette Elisapie dans le rôle d’une chercheuse en neurosciences souffrant de mélophobie qui cherche à fuir le monde envahi de musique. À la Cinémathèque québécoise les 1er, 2 et 3 août. Chaque séance sera suivie d’une discussion avec le réalisateur. Manon Dumais, La Presse Consultez la page de l’évènement

Indiscrétions publiques : du théâtre dans les parcs PHOTO MAUDE TOUCHETTE, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DU RICOCHET Indiscrétions publiques La 10e édition des Indiscrétions publiques se déroule jusqu’au 17 août. L’évènement, présenté dans neuf parcs de l’île de Montréal, est produit depuis 2015 par le Théâtre du Ricochet. Sa mission est de « démocratiser le théâtre et encourager la réflexion citoyenne ». Ça débute jeudi au parc Molson et se poursuit le 3 août au parc Beaudet, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. L’évènement propose un parcours théâtral gratuit composé de sept courtes pièces québécoises choisies parmi les éditions précédentes, avec des textes des auteurs et autrices Émilie Bélanger, Myriame Larose, Maxime Desjardins, Arianne Maynard-Turcotte, Dominic Laperrière-Marchessault et Danielle Thibault. L’artiste invitée cet été est Rébecca Déraspe. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site du Théâtre du Ricochet