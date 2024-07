Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours

Hommage

Un nouveau record

Céline Dion a fait la manchette en raison des Jeux olympiques de Paris, cette semaine. Une nouvelle concernant la chanteuse est toutefois passée inaperçue : I Am : Celine Dion (Je suis : Céline Dion) est devenu le documentaire le plus populaire de tous les temps sur Prime Video. Rapportée par Deadline aux États-Unis, l’information a été confirmée par Amazon MGM Studios. Autre exploit : depuis la sortie du film, l’écoute des chansons de Céline Dion en diffusion en continu a augmenté de 33 % dans le monde. Lancé en grande pompe en juin, le film d’Irene Taylor relate le combat que mène l’artiste québécoise contre une maladie rare et handicapante. Sa présence à Paris témoigne toutefois des énormes progrès qu’elle semble avoir faits depuis le tournage du documentaire. Il ne reste plus qu’à officialiser son retour sur scène à Las Vegas.

Dommage

Une vague d’amour… en retard

Certaines stars doivent attendre d’être mortes pour recevoir des éloges. Shannen Doherty compte parmi celles-ci. Depuis sa mort d’un cancer, le 13 juillet dernier, l’actrice de Beverly Hills 90210, Charmed, Mallrats et Heathers fait l’objet de nombreux reportages, témoignages et articles particulièrement flatteurs aux États-Unis. « La génération X a perdu une icône », a récemment titré Variety, en décriant le traitement médiatique particulièrement injuste qu’elle avait subi au début des années 1990, bien avant Britney et compagnie. Même constat dans Vogue : « Doherty était passionnée, intense, directe, confiante, et pour toutes ces raisons, elle était aussi méprisée. » Où était cette vague d’amour lorsqu’elle était en vie ?

PHOTO PETER KRAMER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Shannen Doherty

La photo

Un musée instagrammable

C’est une tendance qu’on observe depuis quelques années lorsqu’on voyage, particulièrement en Asie : un peu partout, des espaces sont spécialement aménagés pour être pris en photos… et publiés sur Instagram. Très souvent, ces zones prisées des touristes respectent même parfaitement le format d’image du réseau social. Voilà pourquoi on n’a pas été surpris d’apprendre l’ouverture, le 19 juillet dernier à Montréal, du musée Imaginarium, un espace de 4500 pieds carrés, situé dans Griffintown, composé de 16 décors faits sur mesure pour organiser « des séances photo et vidéo inoubliables », comme l’indique le communiqué. Même les toilettes sont instagrammables ! (Mais si vous éternisez un peu trop votre séance photo au petit coin, les gens vont poser des questions.) Détail à signaler : le prix d’entrée d’un adulte (18 ans et plus) est de 35 $.

PHOTO FOURNIE PAR MUSÉE IMAGINARIUM Le musée Imaginarium, situé dans Griffintown,

La citation

Admission à l’urgence

Fabienne [Larouche] m’a appelé et me l’a demandé. Et j’ai dit oui, tout simplement. Antoine Bertrand, qui jouera dans STAT à l’automne. L’acteur a annoncé la nouvelle à l’émission Bonsoir Bonsoir !.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE BONSOIR BONSOIR ! Le comédien Antoine Bertrand

Place aux lecteurs

Surprise japonaise

Le dévoilement des finalistes aux prochains prix Emmy doit avoir surpris plusieurs d’entre vous, puisque après notre dernier appel à tous, dans lequel on demandait quelles séries américaines vous aviez préférées cette année, un seul lecteur (un certain Robert Léger) a mentionné Shōgun. Quelques jours plus tard, la fresque japonaise en 10 épisodes (qu’on peut voir sur Disney+) récoltait 25 nominations au gala, devant The Bear (23). Parmi vos titres préférés qui pourraient récolter plusieurs trophées au gala en septembre, mentionnons Baby Reindeer (Netflix), True Detective : Night Country (Crave) et Ripley (Netflix).

PHOTO KATIE YU, ASSOCIATED PRESS Image tirée d’une scène de la série Shōgun

Insolite

De la fiction à la téléréalité

Dans cette même rubrique (Insolite) en décembre dernier, on avait signalé une curieuse décision de Netflix : celle d’offrir une téléréalité inspirée de Squid Game (Le jeu du calmar), cette série d’horreur sud-coréenne. La tendance de transformer des fictions en téléréalités serait toutefois moins marginale qu’on le croyait puisque cette semaine, Crave a annoncé la production d’Aller simple, une compétition inspirée du thriller du même nom, dans laquelle de parfaits inconnus devront dissimuler leur plus grand secret à leurs adversaires pour tenter de remporter un grand prix allant jusqu’à 50 000 $. Pour brouiller les cartes, les comédiens Jean-Nicolas Verreault et Samian reprendront leurs personnages pour guider les participants. Et maintenant, à quand une téléréalité Unité 9 animée par Guylaine Tremblay, dans laquelle des concurrents doivent relever des défis pour s’évader de prison ?

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Jean-Nicolas Verreault dans Aller simple

Séparés à la naissance

Notre lecteur Pierre-Charles Boucher a récemment pensé au vétérinaire Sébastien Kfoury en voyant une photo du chanteur Joe Dassin. Le premier anime Les poilus, le second l’était.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le vétérinaire Sébastien Kfoury

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Joe Dassin

On veut votre avis

Vos épreuves préférées

Les Jeux olympiques de Paris monopoliseront les ondes de Radio-Canada (et de RDS) jusqu’au 11 août. Quelles sont vos épreuves préférées aux Jeux d’été ?

PHOTO AGUSTIN MARCARIAN, REUTERS Les anneaux olympiques à Paris

