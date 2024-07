C’est officiellement terminé entre Pierre-Yves McSween et le 98,5

Après quelques jours d’incertitude, à la suite d’un article du Soleil rapportant la fin de la participation du vulgarisateur financier Pierre-Yves aux émissions de la radio parlée, Cogeco Média a confirmé mardi que le chroniqueur ne sera pas en ondes pour la rentrée.

Cette décision est « intervenue dans le contexte d’une entente à l’amiable », précise par voie de communiqué la directrice principale, marketing et communication de Cogeco Média, Christine Dicaire.

Pierre-Yves McSween devait jouer un rôle important dans la nouvelle mouture du Québec maintenant, une émission à laquelle il participait déjà alors que Patrick Lagacé en était l’animateur, et à laquelle il devait continuer de contribuer avec Philippe Cantin à sa barre, dès le 12 août.

Selon ce que rapportait Le Soleil vendredi, la mésentente entre la direction de la station et son collaborateur serait lié à l’étendue de la place qu’il devait occuper au micro du retour à la maison, la deuxième émission la plus écoutée du Grand Montréal francophone, d’après les plus récents sondages Numéris de juin dernier.

Afin d’expliquer sa décision, le 98,5 invoque « une revue des orientations stratégiques de contenu et d’organisation du travail de l’émission Le Québec maintenant ».

À partir de 2015, Pierre-Yves McSween a présenté ses chroniques dans différentes émissions, dont la matinale de Paul Arcand, auquel succédera Patrick Lagacé. Il animait aussi pour Cogeco Média depuis mai dernier le PodCash McSween.

Sur Facebook, l’auteur à succès a écrit avoir « toujours eu à cœur de faire une différence dans la vie des gens » et souhaité garder « ouvert le canal de communication que j’ai eu la chance de développer avec le public. »