Dans la série balado Juste entre toi et moi, des artistes ouvrent les portes de leurs souvenirs, de leurs réflexions et de leurs rêves, le temps d’un entretien sans presse.

Passage marquant du roman (largement) autobiographique d’Akim Gagnon, Granby au passé simple, dans lequel un Akim adolescent se fait dire par un Antoine Bertrand plus vieux et plus expérimenté de « suivre ses rêves », une phrase qui deviendra comme son étoile polaire.

Mais les rêves d’Antoine Bertrand, eux, à quoi ressemblaient-ils ? « Moi, je ne me souviens pas d’avoir voulu être autre chose que ça », répond-il, « ça » désignant le métier grâce auquel, depuis Virginie en 2002, le Québec a l’impression d’avoir trouvé en lui un grand chum.

Jamais voulu être autre chose que ça ? La preuve : un jour, à Old Orchard, lorsque ses parents, ses oncles et ses tantes se font indiquer la sortie d’un motel où, alcool aidant, ils menaient un peu trop de boucan, un Antoine de 6 ans, inquiet, s’enquiert auprès de sa mère de l’impact négatif que cet incident pourrait avoir sur sa carrière hollywoodienne.

Ses héros d’enfance ? Arnold Schwarzenegger et, surtout, John Candy, à qui il dit avoir beaucoup emprunté. « J’admirais sa drôlerie, explique-t-il au sujet du regretté monument canadien, mais aussi qu’il y avait toujours un fond de tragique en lui. Il y avait toujours une vulnérabilité, une faille, une faiblesse que tu voyais apparaître dans la même réplique qui venait de te faire tordre de rire. »

Ce « fil pas évident à jouer », entre le comique et le tragique, Antoine y aura élu domicile au cours des 20 dernières années, en incarnant des personnages dans les yeux desquels brillent toujours plusieurs couches d’émotions, parfois contradictoires.

C’est le cas de son rôle dans La femme cachée, bouleversant deuxième long métrage de Bachir Bensaddek (Montréal la blanche), mettant aussi en vedette l’actrice française Naïlia Harzoune, dont il incarne le mari, à la remorque de la quête identitaire et intime de sa femme.

« C’est ça, la job, tu sais », répond l’acteur à qui l’on demande comment son visage et ses yeux arrivent à traduire autant d’états en même temps.

C’est aussi simple, vraiment ? « Je dis tout le temps : ton jardin intérieur, il faut que tu y mettes du 20-20-20, sinon, il ne se passera rien à l’écran. Je trouve qu’il y a beaucoup de diseux de répliques dans notre métier alors que 90 % de la job se passe entre les répliques. Si t’as pas en amont nourri ton jardin intérieur, ça va s’allumer quand tu vas dire les mots et après, ça va s’éteindre. »

Antoine Bertrand a longtemps été « un puissant paresseux », avoue-t-il, du genre à chérir les trésors que faisait éclore dans son imagination la pression du couteau sur la gorge. « Je trouvais que c’était un bon moteur, je fonctionnais bien là-dedans, mais à un moment donné, tous les acteurs vont te le dire, tu rentres chez vous le soir et tu rejoues toujours les scènes dans ton char. Et là, tu trouves des affaires et tu dis “Ça, ça aurait été bon. J’aurais dû me préparer.” »

Il serait difficile aujourd’hui de reprocher à Antoine Bertrand de ne pas se préparer. Exemple récent : en juin dernier, il a offert à Gino Chouinard, qui s’apprêtait à accrocher sa tasse de café, un poème plutôt homoérotique, et surtout jubilatoire, alors qu’il aurait pu se contenter de répondre à ses questions. Autrement dit : avec lui, une visite à la télé n’est jamais qu’une visite à la télé.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Antoine Bertrand n’a pas grandi dans un milieu où la culture était omniprésente. Il avait 16 ans lorsqu’il a vu sa première pièce de théâtre (La locandiera, de Goldoni, avec Sylvie Drapeau).

Ce qu’il doit professionnellement à ses parents (un père éleveur de chiens et une mère qui œuvrait dans une commission scolaire), c’est plutôt cet amour du travail bien fait. Ce qui explique en partie le fait que si le discours de remerciement dans une cérémonie de remises de prix était un sport olympique, Antoine Bertrand en serait le Gaétan Boucher, son discours de 2014 au Gala des Jutra, alors qu’il venait d’enterrer sa maman, demeurant un sommet dans le genre.

Pourquoi toujours tout le temps tout donner ? « Parce qu’il y a tellement de monde qui veut faire ce qu’on fait que la pire insulte qu’on peut leur faire, c’est d’être blasé, de prendre ça à la légère. » Il sourit. « Et égoïstement, c’est aussi pour me mettre en valeur. »

Antoine Bertrand a beaucoup tourné en France au cours des dernières années (dans Demain tout commence, avec Omar Sy, dans l’attendrissant Trois fois rien, de Nadège Loiseau, dans Petit Jésus, de Julien Rigoulot). « C’est important d’avoir les chocottes dans la vie. C’est important d’avoir peur », observe-t-il au sujet de cette mise en danger qui consiste à se mesurer aux meilleurs joueurs d’une autre ligue.

Il a tenté au cours des dernières années, confie-t-il, de calmer son « besoin insatiable d’être le centre de l’attention » et de « garder les rênes serrées » de son ego, parce qu’il n’y a pas grand-chose de plus laid qu’un homme envers qui la vie est aussi généreuse et qui peine à reconnaître ce que certains appelleraient des privilèges.

Il a des projets d’écriture d’un roman (« Ça, c’est le maudit Akim Gagnon qui m’a mis ça dans la tête ») ou de réalisation d’un film. Mais ? « Mais j’en reviens toujours au constat que d’être un acteur qui travaille, comme deal, c’est assez dur à battre. »

La femme cachée prend l’affiche le 9 août

Trois citations tirées de notre entretien

À propos de son amour pour les gens

« J’aime le monde, je suis comme La Poune. On vit en société, l’inverse doit être plus douloureux, parce qu’on en croise, des gens, dans la vie. À moins d’être multimillionnaire et de rester dans la forteresse de la solitude de Superman, tu vas avoir à interagir avec des gens. Je vais faire des marches au Jardin botanique avec mon chum qui a le même horaire que moi et parfois, on rentre et j’ai déjà parlé à 15 personnes, de 1 minute à 10 minutes. Et ce que je lui dis toujours, c’est “Ma ville, c’est mon village.” »

À propos du rire

« C’est la chose la plus importante pour moi dans la vie, faire rire mes amis. Je n’ai pas d’autre motivation que ça. Non, ce n’est pas vrai. Ma motivation, c’est de me faire rire moi. Les gens pensent à tort que j’ai envie de les faire rire, mais ce n’est pas si important que ça. Moi, j’ai envie de me faire rire. Ça fait partie de mon hygiène de vie. »

À propos d’une éventuelle plateforme regroupant tout le contenu québécois

« Dans une solution hypothétique, j’ai bien de la misère à m’imaginer que ce n’est pas par là que ça passe. Je pense qu’il y a moyen que ça devienne un deal intéressant pour tout le monde, y compris les diffuseurs. Je sais que chaque personne à qui je demande si elle s’abonnerait pour 14 $ à une plateforme avec tout le contenu québécois en télé et en cinéma, elle me répond oui. Le temps n’est pas à se séparer pour la survie de notre culture, le temps est à se regrouper. »