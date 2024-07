Le Conseil des ministres a annoncé jeudi la nomination de Sophie Prégent au poste de présidente du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

La comédienne, qui joue le rôle de Stéphanie Duquette dans la série Alertes à TVA, avait quitté la présidence de l’Union des artistes (UDA) au printemps 2023. Au terme d’un règne assez mouvementé qui aura duré 10 années.

Le milieu culturel se réjouit de cette nomination du gouvernement du Québec. « Sophie Prégent est une grande actrice québécoise, mais elle est aussi une leader inspirante et influente capable de conduire de grands projets. Ses 10 années à la tête de l’Union des artistes auront permis à quiconque ayant eu la chance de collaborer avec elle de mesurer sa détermination à protéger les artistes et à améliorer leurs conditions socio-économiques », a déclaré Chantal Cadieux, autrice et présidente de la SARTEC. Un organisme qui défend les droits et intérêts économiques, artistiques et professionnels des auteurs et scénaristes dans le domaine de l’audiovisuel.