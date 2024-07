Francis Ford Coppola et The Grateful Dead honorés

(Washington) Une légende iconoclaste du cinéma et l’un des groupes musicaux les plus durables au monde sont parmi les lauréats du Kennedy Center, cette année.

Ashraf Khalil Associated Press

Le réalisateur Francis Ford Coppola and The Grateful Dead seront honorés pour l’ensemble de leur carrière artistique, aux côtés du trompettiste de jazz Arturo Sandoval, de la légende du blues Bonnie Raitt et du célèbre théâtre de Harlem, The Apollo, qui a lancé des générations d’artistes noirs.

Cette 47e cuvée du Kennedy Center sera honorée par une soirée d’hommages, de témoignages et de performances le 8 décembre au John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington. La cérémonie sera diffusée sur CBS le 23 décembre.

Ayant débuté comme un quintette folk dans le San Francisco des années 1960 à l’époque psychédélique, les Grateful Dead se sont progressivement transformés en un phénomène culturel et l’un des groupes de tournée les plus réussis de tous les temps.

Le guitariste principal et membre fondateur Jerry Garcia est décédé en 1995, mais le groupe continue de faire des tournées presque sans arrêt sous plusieurs incarnations.

PHOTO SARA D. DAVIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Phil Lesh et Bob Weir du groupe The Grateful Dead, en 2009.

De son côté, Coppola, âgé de 85 ans, s’est imposé comme un cinéaste pionnier, remportant cinq Oscars et se forgeant une réputation d’artiste motivé, prêt à risquer sa réputation et ses finances pour sa vision. Même après les énormes succès du film Le Parrain et d’une suite, Coppola s’est retrouvé au bord de la faillite pendant le tournage de Apocalypse Now, qui s’est avéré être un autre classique.

Parfois, il se demandait s’il n’avait pas trop froissé d’esprits puissants en cours de route pour recevoir un jour l’intronisation au Kennedy Center.

« Je suis admissible depuis 20 ans, donc le fait de ne jamais l’avoir reçu m’a fait sentir que peut-être je ne le recevrais jamais », a-t-il souligné, lui qui a participé à l’intronisation de son collègue réalisateur Martin Scorsese en 2007.

« J’ai simplement supposé que je n’allais pas le gagner, alors apprendre que j’ai été choisi a été une surprise et un plaisir. »

Coppola, qui produit du vin dans son vignoble du nord de la Californie depuis plus de 40 ans, s’est également assuré de saluer un autre récipiendaire du nord de la Californie cette année.

« Et c’est un grand plaisir d’être là cette année avec les Grateful Dead, mes collègues de San Francisco », a-t-il dit.

Arturo Sandoval, âgé de 74 ans, s’est fait connaître en tant que musicien dans son Cuba natal, jouant du piano et des percussions, mais se spécialisant dans la trompette. Son travail l’a mis en contact avec la légende du jazz Dizzy Gillespie, qui a défendu sa musique et l’a personnellement aidé à quitter Cuba lors d’une tournée en Europe en 1990. Peu de temps après sa défection, Sandoval s’est produit lors de l’intronisation de son mentor Gillespie au Kennedy Center.

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Arturo Sandoval, en 2017.

« Modestement, je pense que je le mérite. J’ai travaillé si dur pendant tant d’années », a déclaré Sandoval à l’Associated Press.

« C’est un immense honneur et je me sens complètement dépassé. Je dois parfois me pincer. Je ne suis qu’un petit agriculteur de Cuba. Dieu a été si bon pour moi. »

Les souvenirs de Bonnie Raitt du Kennedy Center remontent aux années 1970, lorsqu’elle accompagnait son père, l’artiste de Broadway John Raitt, qui participait à un hommage au compositeur Richard Rogers.

PHOTO ROBYN BECK, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Bonnie Raitt, en 2022.

« J’ai pu visiter la Maison-Blanche et passer du temps avec les Carter, a relaté l’artiste de 74 ans. J’ai eu un premier aperçu de ce que signifie vraiment ce week-end. »

En tant qu’artiste adulte, Raitt a fait l’expérience de l’autre côté de la scène pour le Kennedy Center : se produire dans le cadre d’hommages à Mavis Staples en 2016 et à Buddy Guy en 2012. Ces performances sont souvent gardées secrètes pour les lauréats eux-mêmes, et Raitt dit qu’elle attend avec impatience de voir qui sera là pour son hommage.

Il est extrêmement rare que le Kennedy Center sélectionne un lieu plutôt qu’un artiste. Mais les neuf décennies de fonctionnement de l’Apollo en tant qu’incubateur pour des générations de talents noirs l’ont qualifié d’exception.

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES GENCE FRANCE-PRESSE La marquise du théâtre Apollo.

« Ce n’est certainement pas un lauréat traditionnel », a souligné Michelle Ebanks, présidente et directrice générale du théâtre, qui a cité la récente intronisation de l’émission Sesame Street comme une sélection similaire et originale.

« Nous sommes absolument ravis de cet honneur. »

Le théâtre du Harlem a servi de terrain d’essai pour les artistes noirs depuis Billie Holiday, James Brown et Stevie Wonder et s’étend jusqu’aux artistes modernes comme Lauryn Hill.