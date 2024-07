Voilà les deux questions auxquelles tente de répondre l’exposition permanente MONTRÉAL inaugurée par le Centre des mémoires montréalaises (MEM) le 17 juillet. Dans un parcours interactif, le musée propose une nouvelle façon de découvrir la métropole en allant à la rencontre de voix diverses et en revisitant des thèmes vieux de 382 ans au travers d’une lentille moderne et décomplexée.

Montréal, c’est qui ?

Des gens de tous les horizons

L’exposition répond à cette question en tendant la parole à des membres de plusieurs communautés qui ont tissé l’histoire de la métropole, à commencer par les peuples autochtones. Le témoignage d’une aînée mohawk raconte la colonisation du territoire du point de vue de ceux qui l’ont subie. Plus loin, le parcours interactif nous présente en vidéo des Montréalais d’aujourd’hui : une famille immigrante au Québec depuis 12 ans, une famille autochtone et Guylain, un itinérant, nous invitent dans leur quotidien. « On a le malin plaisir, au MEM, de lever la jupe ! D’aller regarder dans des endroits où on regarde peut-être moins », explique Catherine Charlebois, cheffe de section et conservatrice du musée.

Des commerçants

Montréal est riche de ses industries locales qui ont laissé leur marque dans la province comme à l’international. Le musée fait un clin d’œil à ces grandes familles de commerçants montréalais en exposant une gamme diversifiée de produits issus de la métropole, comme les pâtes Catelli, le sucre Redpath et, bien sûr, la bière Molson. « Dans nos garde-manger, on a plein de morceaux de l’histoire de Montréal », ajoute Mme Charlebois. Une section est consacrée aux produits québécois issus du métissage, dans laquelle on retrouve notamment un pot de fèves au lard Catelli et les sauces VH.

Des citoyens engagés

Transports en commun, service de distribution d’eau et accès au fleuve : Montréal, c’est aussi plusieurs administrations qui se sont succédé pour offrir des services aux citoyens. Cette grosse machine municipale est évoquée à l’aide de tuyaux, d’engrenages et de soupapes de pression pour former une ligne du temps ressassant l’histoire de l’implantation de divers services. Les soupapes de pression représentent des revendications citoyennes qui ont permis d’améliorer ou de créer lesdits services. Un haut-parleur permet également d’entendre des Montréalais qui s’expriment à la Ville pour faire changer les choses.

C’est vous !

« Il y a autant de réponses que de Montréalais et de gens de l’extérieur de Montréal », admet Mme Charlebois. Ainsi, à la fin de l’exposition, ceux qui le souhaitent peuvent à leur tour répondre aux deux questions « Montréal, c’est quoi ? C’est qui ? » en dessinant, en écrivant ou en enregistrant leur voix. Leur réponse est ensuite diffusée ou projetée à l’entrée de l’exposition, aux côtés de citations du poète Gaston Miron et de croquis de l’arpenteur Jean Bourbon, à qui l’on doit le tracé de la rue Saint-Jean à Québec.

Montréal, c’est quoi ?

Des déménagements

Soucieux de présenter les faces cachées des « montréalités », le musée n’a pas peur d’évoquer le tabou de la crise du logement qui frappe la métropole depuis plusieurs années. Expropriations, évictions, incendies : des boîtes en carton empilées les unes sur les autres renseignent les visiteurs sur les raisons qui obligent les Montréalais à déménager. Les mille et une façons d’habiter un appartement sont également soulignées grâce à la maquette d’un plex vu de l’extérieur, nous permettant d’observer ce qui se passe à travers les fenêtres.

Du désordre universel

Sans ses 19 arrondissements, Montréal ne serait certainement pas ce grand « désordre universel » que décrit le poète Gaston Miron. Du plex italien à la tour de condos moderne, l’histoire de l’architecture emblématique de certains quartiers est évoquée grâce à des maquettes. Les visiteurs peuvent également s’asseoir sur le bord d’une baie vitrée située à l’intersection névralgique de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, où le MEM a pignon sur rue. Des livres et du contenu audio explorent l’histoire de ces artères principales, du nord au sud et d’est en ouest, de manière ludique.

Des rassemblements historiques

Une machine à voyager dans le temps ravive sous nos yeux des évènements gravés dans la mémoire collective de Montréal. Cette installation interactive nous transporte au temps de la Grande Paix, d’Expo 67 ou encore de la COVID-19 grâce à des vidéos d’archives, des jeux de lumière ingénieux et des objets emblématiques accrochés à un mur.

Des langues

Qu’ils soient de passage ou pour y rester, les voyageurs et les nouveaux arrivants apportent avec eux leur langue maternelle lorsqu’ils débarquent à Montréal, reconnaît fièrement Mme Charlebois. De manière décomplexée, l’exposition brosse le portrait de cette pluralité de langues qu’il est possible d’entendre lorsqu’on se promène dans les rues de la ville. Du franglais à l’anglais italianisé, en passant par le langage des signes et les langues autochtones, les visiteurs peuvent découvrir les particularités précises de la polyphonie montréalaise.

