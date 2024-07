Method Man et Redman à Montréal, visite au Château Dufresne, Village au Pied-du-Courant... De tout pour s’amuser au maximum. Voici les suggestions de nos journalistes.

Les meilleurs potes Method Man et Redman sont de retour à Montréal, au grand plaisir des amateurs de rap lourd. Respectivement membre du Wu-Tang Clan et de Def Squad, les deux MC ont la réputation – que nous pouvons confirmer – de donner un spectacle aussi endiablé qu’enfumé. Eux seuls ont la recette d’un boom-bap accrocheur sur lequel ils débitent autant les récits d’un dangereux passé que de sympathiques souvenirs d’un vécu à faire la fête. Également acteurs, les deux artistes possèdent une captivante présence scénique. Ils seront précédés par Junk & Hungry et Kong.

Endroit chouchou des Montréalais en été, le Village au Pied-du-Courant propose une fois de plus une programmation musicale festive à découvrir les pieds dans le sable. Ce samedi, les rythmes de la Colombie seront en vedette lorsque le collectif latin Frikiton célébrera la fête de l’indépendance de ce pays. Ce sera l’occasion de danser, mais aussi d’admirer le spectacle pyrotechnique de l’International des Feux Loto-Québec, puisque le site offre une vue imprenable sur l’île Sainte-Hélène. Tout l’été, du jeudi au samedi soir, le Village au Pied-du-Courant accueille les vacanciers – qu’ils soient réellement en congé ou non. L’entrée est gratuite avant 19 h.

Marché vietnamien (de nuit) au bassin Peel

PHOTO SIMON GRENIER-MARCIL, FOURNIE PAR CHỢ ĐÊM MTL Le festival Chợ Đêm MTL se déroule au bassin Peel, le long du canal de Lachine, dans Griffintown.

Le festival Chợ Đêm MTL revient pour une deuxième édition au bassin Peel. L’évènement convivial célèbre la richesse culinaire et culturelle vietnamienne tout le week-end. On parcourt ce marché de jour comme de nuit, pour goûter un des plats proposés par la quarantaine de restaurants et de vendeurs sur place. Le choix est difficile entre les différentes spécialités et créations vietnamiennes : bánh bột chiên (gâteaux à la farine de riz frits), chạo tôm (pâte de crevettes enveloppée de canne à sucre et grillée au barbecue), bánh mì et bien d’autres. On prolonge un peu la sortie en assistant à une des performances d’artistes invités. Chanteurs, danseurs, illusionnistes, musiciens, et même praticiens d’arts martiaux vietnamiens seront de la partie.

Les 18 et 19 juillet, de 17 h à 22 h, et les 20 et 21 juillet, de midi à 22 h. Coût d’entrée de 5 $ (ou 4 $ en ligne).

Florence Dancause, La Presse

