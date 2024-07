Après un départ en lion pour les tournages américains au Québec l’hiver dernier, la crainte d’un deuxième conflit de travail en deux ans à Hollywood inquiète les studios montréalais. Les répercussions pourraient être grandes, alors que les productions locales sont de retour à la normale à la suite des années exceptionnelles post-pandémie.

« En ce moment, l’épée de Damoclès, c’est le dénouement du conflit du travail aux États-Unis », estime Jean-Philippe Normandeau, vice-président responsable des studios et du développement international des studios MELS.

Le syndicat des Teamsters, qui regroupe notamment les chauffeurs, les maquilleurs et les dresseurs d’animaux, est en négociations intensives avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP). Faute d’entente, les acteurs pourraient refuser de tourner par solidarité, et ce, même si les tournages sont à l’étranger, croit M. Normandeau.

Un deuxième syndicat – qui représente les techniciens comme les costumiers, les monteurs et les preneurs de son – a récemment conclu une entente de principe avec les grands studios. Depuis quelques jours, ses membres sont appelés à se prononcer sur l’entente lors d’un vote qui se déroule jusqu’au 17 juillet, selon The Hollywood Reporter.

L’industrie suit le scrutin de près. En 2021, la précédente entente de principe avait été rejetée par les membres du syndicat à 50,4 %. La grève avait été évitée de justesse grâce à un second vote mené seulement auprès des délégués syndicaux.

Mission : reprise

La série Ghosts du réseau CBS, le nouveau Karate Kid avec Jackie Chan et Ralph Macchio, le film d’action Mayday des studios Skydance (d’où proviennent Mission : Impossible, Transformers) avec Ryan Reynolds et Kenneth Branagh… L’hiver dernier, Montréal a accueilli cinq grosses productions. Ces projets ont généré l’équivalent de plus d’une dizaine de milliers d’emplois.

PHOTO FOURNIE PAR CBS PRODUCTIONS La série Ghosts est tournée à Montréal depuis des années.

« En ce qui concerne les studios, tout le monde était plein », note Jean-Philippe Normandeau, qui souligne que les projets prennent fin, un à un, et que la suite est bien moins certaine. « Présentement, on est [rempli] à mi-capacité par rapport à l’hiver [dernier] », précise-t-il.

Même son de cloche du côté du vice-président et cofondateur de Grandé Studios, Andrew Lapierre.

En ce moment, on vit un ralentissement, causé par une crainte de grève à Los Angeles, mélangée avec un ralentissement dans l’industrie mondiale. Beaucoup de productions sont en attente. Andrew Lapierre, vice-président et cofondateur de Grandé Studios

L’année passée, l’entreprise a construit deux studios supplémentaires, qui ne se sont pas remplis cette année. L’annonce par Québec, dans son récent budget, de la majoration du taux de base du crédit d’impôt pour les services de production cinématographique de 20 à 25 % afin d’attirer les tournages étrangers tombe donc à point. « Sans crédit d’impôt majoré, on n’aurait même plus été dans les conversations [pour être un lieu de tournage] », juge-t-il.

M. Lapierre s’estime chanceux : la série Ghosts est tournée dans les studios de Grandé depuis des années. La série Seaside d’Amazon utilise ses plateaux jusqu’en novembre.

La majorité des studios à Montréal ont des réservations américaines pour l’automne, mais ils attendent le feu vert des producteurs américains une fois que les négociations seront terminées, explique Jean-Philippe Normandeau. « Pour l’instant, tout le monde est en attente. Dans l’industrie [des tournages], tant que tu n’as rien de signé et tant que les gens ne sont pas arrivés à Montréal, tu n’as rien de concret. »

Et les tournages québécois ?

« On a une année mi-figue, mi-raisin » du côté des tournages québécois, souligne Andrew Lapierre, de Grandé Studios. « Cette année, on travaille beaucoup plus fort puisque le marché local est au ralenti. »

Il y a deux ans à peine, il manquait de main-d’œuvre dans l’industrie, rappelle-t-il. Pendant et après la pandémie, la production avait augmenté, alors que le gouvernement offrait une aide financière supplémentaire à l’industrie. « L’industrie roulait à une capacité d’environ 130 %. C’était anormal », souligne M. Lapierre.

En 2023, le spectre d’une grève de l’Union des artistes et de l’AQTIS avait accéléré la mise en chantier de plusieurs productions. Cette année, la production locale est repartie à la hausse, mais sans être aussi active que les années passées. M. Lapierre estime que la production locale est à 75 % du roulement d’avant la pandémie. Les diffuseurs n’ont donné les confirmations de séries qu’en février, alors que cela se fait normalement à l’automne.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Vue aérienne des studios MELS, à Montréal

Pour leur part, les studios MELS ne remarquent pas de baisse significative. Les studios qui accueillent les productions de STAT et d’Indéfendable ont une « activité très robuste ». Idem du côté de leur service de location d’équipements.

Les projets québécois viennent quand même chez nous en termes d’équipement et autres. Ça roule. Jean-Philippe Normandeau, vice-président responsable des studios et du développement international des studios MELS

Toutefois, même dans le cas des studios MELS, ce n’est pas suffisant pour contrebalancer la baisse des tournages américains. « Il y a un transfert de main-d’œuvre vers les tournages québécois qui ont repris, mais ça ne compense pas entièrement la main-d’œuvre qui n’est pas utilisée par les tournages américains terminés et pour lesquels on est en attente pour la suite des choses », explique Jean-Philippe Normandeau.

Bernard Larivière, président du syndicat AQTIS 514 IATSE, qui représente les techniciens québécois, nuance les craintes de l’industrie. « On pourrait dire qu’on sent une diminution, mais c’est plus un retour à la normale [d’avant la pandémie] », explique-t-il.