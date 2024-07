Richard Simmons, le roi de l’aérobie à la télévision qui a construit un mini-empire en incitant les personnes en surpoids à faire de l’exercice et à mieux manger, est mort samedi. Il avait 76 ans depuis vendredi.

Associated Press

La police et les pompiers de Los Angeles ont communiqué qu’ils étaient intervenus dans une maison de Los Angeles où un homme a été déclaré mort de causes naturelles. Aucun des deux services n’a fourni de nom, mais l’Associated Press a trouvé l’adresse et l’âge de M. Simmons dans les archives publiques.

TMZ a été le premier à annoncer son décès, qui a également été rapporté par d’autres médias citant des représentants anonymes de Simmons.

Simmons, qui avait révélé avoir reçu un diagnostic de cancer de la peau en mars 2024, avait récemment disparu de la circulation, suscitant des spéculations sur sa santé et son bien-être.

M. Simmons était un ancien adolescent de 268 livres qui a partagé ses conseils pour perdre du poids en tant qu’animateur de l’émission Richard Simmons Show, récompensée par un Emmy. Il a aussi été auteur de livres populaires et du plan de régime Deal-A-Meal en plus plus d’ouvrir des salles d’exercice. Il a également joué dans de nombreux vidéos d’exercice, y compris la série à succès Sweatin'to the Oldies.

« Mon plan alimentaire et mon régime se résument à deux mots : le bon sens. Avec une pincée de bonne humeur », a-t-il déclaré à l’Associated Press en 1982. « Je veux aider les gens et faire du monde un endroit plus sain et plus heureux. »

En 2022, Simmons a rompu un silence de plusieurs années en déclarant au New York Post, par le truchement de son porte-parole, qu’il « vivait la vie qu’il avait choisie ».