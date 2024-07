Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Des débuts comme réalisatrice

Après Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée et Philippe Falardeau, au tour d’une Québécoise d’entreprendre une carrière en réalisation aux États-Unis. La directrice photo Jessica Lee Gagné (Sarah préfère la course, Escape at Dannemora, Mrs. America) a récemment réalisé un épisode de Severance (en français, Dissociation), une série à succès d’Apple TV+ avec Adam Scott et Patricia Arquette qui reprendra du service en janvier 2025. En plus d’avoir assuré la réalisation du septième épisode, celle qui a été formée à l’Université Concordia a signé la direction photo de 6 des 10 heures qui composeront cette suite, nous confirme la principale concernée par courriel. « J’ai très hâte que ça sorte ! » nous écrit Jessica Lee Gagné. Si vous avez regardé la première saison du thriller de science-fiction (on ne s’est pas encore remis des 30 dernières secondes), vous savez qu’elle n’est pas la seule qui compte les jours avant cette sortie.

Dommage

La fin pour Ellen

PHOTO KEVIN WINTER, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Ellen DeGeneres

Curieuse et triste fin de carrière pour Ellen DeGeneres. Présentement en tournée, la stand-up américaine a révélé lundi durant son spectacle à Santa Rosa, en Californie, qu’elle s’apprêtait à quitter le show-business. « C’est la dernière fois que vous me voyez. Après mon émission spéciale sur Netflix, c’est fini pour moi », a-t-elle déclaré au micro, rapporte le SFGate. Sur scène, l’animatrice a répondu aux accusations selon lesquelles elle était « méchante », accusations ayant mené au retrait des ondes, au printemps 2022, du Ellen DeGeneres Show, l’émission quotidienne qu’elle animait depuis 2002. « Je peux être exigeante, impatiente et rigide. Je suis une femme forte. Je suis plusieurs choses, mais méchante ? Non », a expliqué l’humoriste.

La citation

George Clooney parle politique

PHOTO MAGDALENA WOSINSKA, THE NEW YORK TIMES George Clooney

J’aime Joe Biden. Mais nous avons besoin d’un autre candidat. George Clooney, dans un texte d’opinion publié mercredi dans The New York Times. L’acteur demande au président de céder sa place pour donner une chance aux démocrates de battre les républicains et Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre.

La photo

Les extraterrestres sont tendance

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Scène tirée de la série Ils sont parmi nous

La télé québécoise ne s’était jamais vraiment intéressée aux extraterrestres avant 2024. Fruit du hasard, deux séries de fiction s’attaquent au sujet cette année. La première, l’excellente Société distincte, est sortie sur Club illico en juin. La seconde, Ils sont parmi nous, sera mise en ligne sur Noovo.ca en novembre. Selon les infos divulguées, on parle d’une comédie satirique qui raconte l’histoire de cinq fonctionnaires d’une agence canadienne d’aérospatiale chargés d’étudier des phénomènes extraterrestres. Réalisée par Jérôme Léger et écrite par Justine Philie (autrice pour Christine Morency et coscénariste du film Maria avec Mariana Mazza), la série mettra en vedette Gildor Roy, Stéphane Crête, Julianne Côté, Silvi Tourigny, Karl Walcott, Irdens Exantus et Catherine Proulx-Lemay.

Place aux lecteurs

Revisiter des œuvres du passé

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS Scène tirée du film Nos belles-sœurs

La propension des créateurs québécois à revisiter des œuvres du passé (Nos belles-sœurs au cinéma, Moi et l’autre au théâtre…) divise nos lecteurs. C’est du moins ce qu’on constate en épluchant notre boîte courriel. Certains d’entre vous applaudissent cette tendance forte de 2024. Pour Hélène Laforce, cette mode pourrait « faciliter les relations intergénérationnelles ». Pour Monique Deschênes, elle permet de « garder vivante » notre culture. Elle refuse de qualifier cette volonté de « recul », parce qu’« il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va », signale-t-elle.

D’un autre côté, plusieurs lecteurs déplorent cette vague nostalgique. Danielle Bergeron parle de « radotage », Andrée Robitaille, de « facilité », et Denyse Fournier, de « réchauffé ». « Nous avons de grands talents au Québec. Laissons-les nous surprendre », souligne cette dernière. Pour Élise Pigeon, Christiane Sylvestre, Yves Emery et Louise Boislard, il s’agit d’un « flagrant manque d’inspiration et d’imagination ».

Quant aux autres lecteurs, leurs inquiétudes concernent la relève. « Je suis sûre qu’il y a plein d’auteurs qui n’attendent que ça, qu’on fasse appel à eux pour créer quelque chose d’original. Faisons-leur une place », insiste Louise Cyr.

On veut votre avis

Vos finalistes sont… ?

PHOTO VALÉRIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Un trophée Emmy

Les finalistes aux prix Emmy, le pendant américain des Gémeaux, seront annoncés mercredi. Durant la dernière année, quelles ont été vos séries anglophones préférées ?

Écrivez-nous

Séparés à la naissance

Est-ce flatteur d’être comparé à l’une des œuvres d’art les plus célèbres de l’histoire ? Il faudrait poser la question au romancier Louis Hamelin, que notre lectrice Nathalie Godin décrit comme le « frère jumeau » d’une certaine Mona Lisa, de Léonard de Vinci.

PHOTO RENÉ MARQUIS, FOURNIE PAR GESCA L’écrivain Louis Hamelin