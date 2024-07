La Presse

L’Orchestre Métropolitain prend l’air L’Orchestre Métropolitain (l’OM) poursuit sa tournée estivale en plein air dans des arrondissements montréalais. Après Saint-Léonard et Lachine, la formation dirigée par la cheffe invitée Naomi Woo, se produira à Montréal-Nord, au Parc Pilon, le 13 juillet, à 19 h 30. Le programme musical de la soirée est axé sur la danse à travers le monde et les époques. De la cour viennoise, avec une valse de Strauss, à une caravane tzigane avec les Danses hongroises de Brahms, en passant par l’Espagne de Manuel De Falla et le New York de Bernstein, entre autres… C’est gratuit. Luc Boulanger, La Presse Consultez la programmation estivale de l'Orchestre Métropolitain

Rire sur la Rive-Sud PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Louis-José Houde L’annonce de la mise sur pause du festival Juste pour rire, remplacé en juillet prochain par une déclinaison montréalaise du ComediHa ! Fest, en cachait une autre, encore plus triste pour ceux et celles qui aiment s’esclaffer en marge de la grande rigolade consensuelle. Emporté lui aussi par la chute du géant de l’humour, le Zoofest n’aura peut-être pas lieu au centre-ville de Montréal cet été, mais trois de ses principaux artisans, dont la directrice de la programmation Isabelle Desmarais, en transplantent l’esprit sur la Rive-Sud, du 11 au 21 juillet, pour la première édition du Longueuil Comique Fest. Son affiche éclectique rassemble sous le toit du Collègue Charles-Lemoyne du stand-up, des sketches, des enregistrements de podcasts, du théâtre, de la comédie musicale et du burlesque (le burlesque des dames légèrement vêtues, pas celui de Gilles Latulippe). Beaucoup de représentants de la belle relève en seront, mais aussi quelques figures plus connues, dont Brick & Brack, Coco Belliveau, Andy Saint-Louis, Thomas Levav et Stéphanie Vandelac pour la 200e de la populaire série balado Couple ouvert et un p’tit jeune qui a du beat du nom de Louis-José Houde. Dominic Tardif, La Presse Consultez le site du festival

Soleil Launière au Jardin botanique PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Soleil Launière C’est le retour de la série Les arts s’invitent au Jardin, présentée tous les dimanches à 14 h au Jardin botanique. Cette semaine, c’est l’envoûtante et vibrante Soleil Launière, qui a remporté les Francouvertes au mois de mai, qui viendra chanter dans cet exceptionnel environnement fleuri et verdoyant. D’autres beaux rendez-vous sont à venir au cours de l’été : Helena Deland, Matt Holubowski, Cindy Bédard et Simon Leoza, entre autres. Quelle belle occasion de combiner une visite de ce joyau montréalais avec un moment de découverte et de beauté musicales. Josée Lapointe, La Presse Consultez le calendrier pour les dates des spectacles

Thierry Larose à Victoriaville PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Thierry Larose Toutes sortes d’initiatives permettent à des artistes de se produire en région dans des conditions plus légères. C’est le cas de la tournée Escale, qui se promène dans des parcs et places publiques du Québec pendant tout l’été. Ce samedi, le chouette le.Panda se produira deux fois à Granby, dans la rue Principale. Le même jour, le dynamique Thierry Larose, dont l’été est fort occupé en plus de ses spectacles avec le trio Le Roy, la Rose et le Lou[p], sera en solo au parc Curé-Larue de Victoriaville. Josée Lapointe, La Presse Consultez les dates de spectacles

Un premier festival célébrant la musique soul PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Kim Richardson sera au premier Soulfest. Les rythmes soul, motown, RnB, gospel, blues, disco et funk ont inspiré la création du festival Soulfest, qui se déploiera pour sa première année du 11 au 14 juillet. Des artistes locaux bien connus, tels Kim Richardson, Freddie James, Michelle Sweeney, Dawn Tyler Watson, Slim Williams, Sylvie DesGroseilliers et Dorian Sherwood, feront danser les festivaliers sur le parvis de l’église Saint-James. La majorité des spectacles seront offerts gratuitement. La cuisine d’inspiration louisianaise sera aussi à l’honneur grâce au cabaret Le Balcon. C’est d’ailleurs le directeur de l’établissement, Julien Robitaille, qui est à l’origine de l’évènement présenté par Maison PRPLSN. Au square Saint-James, jusqu’au 14 juillet Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du Soulfest

Évènement festif au Grand Marché Maisonneuve PHOTO FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN, FOURNIE PAR MARCHÉS PUBLICS DE MONTRÉAL Petits et grands sont invités samedi prochain au Marché Maisonneuve pour son premier évènement festif de l’été. On s’y rend pour casser la croûte, et le choix est varié entre les tacos, les bols de vermicelles et la paëlla offerts par les restaurateurs et artisans culinaires sur place. On en profite aussi pour faire ses emplettes de produits locaux. Jeux gonflables, mini-golf et séances de maquillage sont au menu pour animer les plus jeunes. Samedi 13 juillet, de 10 h à 17 h Florence Dancause, La Presse Consultez la page de l'évènement

Le ShazamFest, le plus flamboyant des festivals en forêt Le ShazamFest, présenté pour la 19e fois, rassemble pendant quatre jours la musique, le cirque, le burlesque, la danse et la lutte dans le décor de la campagne des Cantons-de-l’Est. En bordure des bois de Barnston-Ouest, quatre scènes sont aménagées pour accueillir des spectacles variés allant du punk de DVTR et du néo-soul de Rau_Ze aux avaleurs d’épée et aux clowns excentriques. Les Brooklynois That Handsome Devil et Kirá Chao, fils de Manu, seront également de passage. Plusieurs activités sont également proposées aux enfants, petits et grands, notamment des leçons de cirque, de hula-hoop, des costumes gonflables et bataille d’épées en mousse. La possibilité de camper et l’offre alimentaire nutritive devraient également ravir les familles. À Barnston-Ouest, jusqu’au 14 juillet Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du ShazamFest