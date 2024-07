PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

Le Musée offre encore cinq soirées de fête sur l’avenue qui la borde. Notez à votre agenda : la semaine prochaine, le mercredi 17 juillet, ce sera au tour du chanteur et guitariste du groupe Suuns, Ben Shemie, de faire danser les spectateurs. On annonce un « univers psychédélique et onirique combinant musique électronique et pop expérimentale ». Il sera accompagné de DJ Raven.