L’été est arrivé et la métropole grouille d’activités. En voici une sélection à découvrir en famille en juillet.

Duel musical au parc

Le Théâtre La Roulotte a repris la route le 28 juin dernier. Comme à son habitude, il s’arrêtera dans les parcs de Montréal tout au long de la saison estivale. Près d’une cinquantaine de représentations gratuites sont prévues. La pièce de cette année ? FORTISSIMO ! Cette histoire, écrite par Maxime Champagne, mise en scène par Sofia Blondin avec une musique signée Fred Tremblay, est présentée comme « une ode à l’amitié, un pied de nez à la quête de la perfection et une invitation à l’expression artistique ». Les spectateurs seront témoins d’un duel musical entre un jeune Mozart et… un groupe punk rock !

FORTISSIMO !, du 28 juin au 16 août

Consultez l’heure et le lieu des représentations

Vie de saumon

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Christine Beaulieu

Au pied de la Biosphère, l’actrice et dramaturge Christine Beaulieu présentera son spectacle extérieur Les saumons de la Mitis pour la première fois à Montréal. Dans cette fable écologique, elle invite petits et grands à se glisser dans la peau d’un saumon sauvage. Quels obstacles le poisson rencontre-t-il au cours de son trajet dans la rivière Mitis ? Ce spectacle familial de 45 minutes permet d’en apprendre plus sur la façon dont les humains ont transformé la réalité de cette espèce. À l’intérieur de la Biosphère, on peut découvrir une exposition sur le sujet, réalisée à partir de l’album jeunesse du même nom, écrit par Christine Beaulieu et illustré par Caroline Lavergne.

Les saumons de la Mitis, du 17 au 21 juillet, à la Biosphère. L’exposition se poursuit quant à elle jusqu’au 12 mai 2025.

Consultez le site de la Biosphère

Cuisine et science au marché Jean-Talon

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le marché Jean-Talon propose différentes activités familiales en juillet.

Les jeunes cuistots sont conviés à un atelier culinaire au marché Jean-Talon. Sous la supervision de l’équipe de C’est moi le chef !, les enfants de 3 à 12 ans concocteront un délicieux plat. Au menu ? Une « salade Pokébol au melon d’eau ». Une recette rafraîchissante qui permet de déguster la pastèque autrement. Votre enfant préfère la science ? Un atelier scientifique pour les jeunes de 6 à 12 ans est prévu au même endroit à la fin du mois. Les participants à ces deux activités gratuites doivent réserver leur place en ligne.

Atelier culinaire pour les p’tits chefs, le samedi 13 juillet, à midi, 13 h, 14 h et 15 h

Atelier scientifique Les Débrouillards, le dimanche 28 juillet, à 14 h et 15 h 30

Consultez le site des Marchés publics de Montréal

En famille au festival RU

PHOTO J. F. SAVARIA, FOURNIE PAR LE FESTIVAL RU Geek Quest

Musique, théâtre, arts visuels et danse : la programmation du festival RU, qui se tiendra du 11 au 21 juillet sur l’avenue du Mont-Royal, est très diversifiée. On y trouve quelques spectacles familiaux présentés gratuitement au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. Parmi eux, Geek Quest, de la compagnie de cirque Throw2catch, qui allie humour déjanté et acrobaties de haute voltige. Pour les plus jeunes, la troupe Tortue Berlue propose la pièce de théâtre de marionnettes Il n’y aura plus d’éléphant. La particularité de ce spectacle destiné aux enfants de 4 à 8 ans ? Il est joué dans un autobus.

Geek Quest, le samedi 13 juillet, à 17 h

Il n’y aura plus d’éléphant, le dimanche 14 juillet, à 14 h et 15 h 30

Consultez la programmation

La culture mexicaine à l’honneur

PHOTO SÉBASTIEN ROY, FOURNIE PAR POINTE-À-CALLIÈRE Aperçu de l’exposition Olmèques et les civilisations du golfe du Mexique

Une foule d’activités familiales inspirées par l’exposition Olmèques et les civilisations du golfe du Mexique, présentée à Pointe-à-Callière, animeront la zone piétonne à proximité de l’institution tous les dimanches, du 7 juillet au 18 août. Cette célébration des traditions artistiques et culturelles mexicaines débute cette semaine en danse et en musique grâce au groupe Tablaò, qui offrira des performances rythmées et énergiques au cours de l’après-midi. Prestations du conteur Saulo Olmedo Evans et ateliers de création de sceaux olmèques sont également prévus ce dimanche.

Les dimanches après-midi, du 7 juillet au 18 août

Consultez le site de Pointe-à-Callière

« Gourmandise écoresponsable » au Jardin botanique

PHOTO MATHIEU RIVARD, FOURNIE PAR ESPACE POUR LA VIE Atelier pour enfants au Jardin botanique

Cet été, le Jardin botanique cultive la « gourmandise écoresponsable » à travers différentes activités culinaires pour petits et grands. Tous les jours, jusqu’au 2 septembre, des dégustations végétales sont proposées aux visiteurs. Parmi les découvertes offertes aux curieux, on trouve des fleurs à saveur poivrée et des feuilles au goût d’ananas. Les enfants de 8 ans et plus peuvent pour leur part participer à un atelier dans lequel ils seront amenés à élaborer une « recette ultime sans gaspillage » qui utilise toutes les parties des fruits et des légumes. De plus, du 15 juillet au 10 août, différents chefs invités animeront des démonstrations culinaires mettant en vedette les végétaux, dont des plantes anciennes et oubliées.

Les saveurs botaniques, du 22 juin au 2 septembre, au Jardin botanique

Démonstrations culinaires de chefs, du 15 juillet au 10 août

Consultez le site du Jardin botanique