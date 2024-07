Des oh et des bah

Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours

Hommage

Hélène Pelletier en voiture

Les réseaux anglophones ont John McEnroe, Chris Evert et plusieurs anciens grands noms du tennis pour commenter les matchs. Au Québec, RDS s’appuie (notamment) sur Hélène Pelletier. Et c’est parfait ainsi. Ses interventions sont toujours justes. Elle connaît les joueurs, elle connaît la technique. Et surtout, elle s’exprime bien. On était heureux de l’entendre analyser le match de Félix Auger-Alliassime à Wimbledon, mardi. C’était au deuxième set. Le Québécois au service. Égalité au pointage. L’animatrice est catégorique : il doit retrouver sa première balle, puisque « c’est le moteur de son jeu ». Félix sert un as. Réaction d’Hélène : « Vroum vroum. » Même Yvan Ponton l’a trouvée drôle.

Dommage

Roger Waters s’enfonce

Souvent accusé d’antisémitisme, Roger Waters s’est – encore une fois – couvert de ridicule. Invité au talk-show de Piers Morgan, le cofondateur de Pink Floyd a réécrit l’histoire en affirmant qu’il n’existait « aucune preuve » des atrocités commises le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a attaqué Israël. Les choses ont déraillé quand l’animateur a voulu recadrer le musicien. Devant les caméras, Waters s’est soudainement tourné vers sa gauche (comme si quelqu’un s’y trouvait) et s’est mis à parler avec… lui-même.

— Roger, calme-toi. Ne t’abaisse pas à son niveau.

— D’accord.

— Et arrête de crier. Laisse-le t’interrompre autant qu’il veut.

— OK.

Le regard hébété de Morgan durant cette séquence valait 1000 dollars.

La vidéo

Michael J. Fox avec Coldplay

Michael J. Fox a créé la surprise au festival de musique de Glastonbury en rejoignant le groupe Coldplay sur scène. En fauteuil roulant, le comédien atteint du parkinson a sorti sa guitare pour accompagner le groupe de Chris Martin sur Fix You. La dernière fois qu’on avait vu l’acteur jouer d’un instrument, c’était sur Johnny B. Goode dans Back to the Future. Sans surprise, la vidéo s’est répandue comme une traînée de poudre sur l’internet. Impossible de rester insensible devant Michael J. Fox qui, malgré son allure frêle, donne un vigoureux coup de pied pour marquer le changement de rythme du morceau. Ça fait des années qu’on n’a pas écouté Coldplay. Cette séquence pourrait nous pousser à télécharger quelques chansons…

La photo

La nouvelle tête de Michel Charette

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Michel Charette dans la série Marco Lachance

Michel Charette adopte un tout nouveau look dans Marco Lachance, une comédie attendue sur Noovo l’automne prochain. Dévoilées mercredi, les premières images montrent l’acteur arborant une perruque qui change complètement son allure. On est loin du prof François Plante dans Le bonheur. On est encore plus loin du sergent-détective Bruno Gagné dans District 31. Réalisée par Yannick Savard, la première saison raconte l’histoire d’un employé au service des plaintes d’une entreprise d’électroménagers qui décide de poursuivre son rêve de jeunesse : devenir chanteur. Micheline Bernard, Hubert Proulx, Madeleine Péloquin et Marie-Thérèse Fortin apparaîtront également au générique.

Place aux lecteurs

Douche froide pour l’auditoire de STAT

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Suzanne Clément dans la série STAT

La semaine dernière, on vous a demandé quelles séries méritaient d’être sélectionnées aux prix Gémeaux. Le dévoilement des finalistes doit avoir eu l’effet d’une douche froide pour plusieurs d’entre vous, puisque STAT, qui dominait vos (nombreux) courriels, n’a décroché aucune citation. Zéro, parce qu’Aetios, la boîte de production derrière l’émission, boycotte la cérémonie, tout comme ALSO et Duo Productions. Résultat, les lecteurs qui souhaitaient qu’À cœur battant, Projet innocence et Doute raisonnable apparaissent au palmarès essuient également des déceptions. Quant aux fans d’In memoriam (plusieurs courriels d’appui), sachez qu’elle n’était pas admissible cette année. Vous devrez donc patienter jusqu’en 2025 pour célébrer. Ou pas. Heureusement, la saison 2 d’Avant le crash, que vous avez visiblement appréciée, a obtenu 15 sélections. Vos autres chouchous, L’empereur (« 5 étoiles sur 5 », selon F. Favreau), La candidate (« interprétation magistrale de Catherine Chabot », écrit Nathalie Beaurivage), Sorcières (« originale et intrigante », d’après P. Larouche) et Indéfendable (« Mon premier choix », commente Madeleine Bédard) ont également tiré leur épingle du jeu.

On veut votre avis

PHOTO FOURNIE PAR TVA FILMS Geneviève Schmidt dans Nos belles-sœurs

L’été nostalgique québécois bat son plein. L’adaptation théâtrale de Moi… et l’autre vient de prendre l’affiche. Nos belles-sœurs sortira au cinéma jeudi. La comédie musicale Le matou sera présentée à compter du mois d’août… Revisiter des œuvres du passé : pour ou contre ?

Écrivez-nous

Séparés à la naissance

« Vous verrez, c’est frappant », nous écrit Philippe Dubé, en parlant des ressemblances entre Mark Zuckerberg, grand patron de Facebook, et Jean Martel, maire de Boucherville. « Son clone ? », demande le lecteur. À vous de juger !

PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le cofondateur du réseau social Facebook, Mark Zuckerberg