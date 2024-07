Entre le meilleur et le pire The meilleur et the pire de RBO

Dans Entre le meilleur et le pire, un artiste revisite, une chanson ou un moment à la fois, les sommets et les vallées de son œuvre. À l’occasion de la réédition en vinyle de deux de leurs albums (The Disque et Pourquoi chanter ?), ainsi que de la présentation par le Cirque du Soleil du spectacle The Cirque, Bruno E. Landry, Yves P. Pelletier et André G. Ducharme se remémorent le moins pire de leur carrière musicale.