Des vedettes et du plaisir pour petits et grands geeks

Cette année encore, le Comiccon de Montréal accueillera de nombreuses personnalités des milieux du cinéma, de la télévision et de la bande dessinée. Plusieurs activités sont également au programme. Sans oublier le spectacle offert par les milliers de visiteurs costumés. Tour d’horizon avec le porte-parole, Jason Rockman.

Des acteurs de renom

PHOTO EMMA MCINTYRE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’acteur Vincent D’Onofrio

PHOTO RICHARD SHOTWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’acteur Giancarlo Esposito

PHOTO FOURNIE PAR LE COMICCON DE MONTRÉAL L’acteur Lou Diamond Philips 1 /3





Le Kingpin sera à Montréal ce week-end ! Il s’agit bien entendu de l’acteur Vincent D’Onofrio, qui incarne l’impitoyable Wilson Fisk dans les séries Daredevil, Hawkeye et Echo. Il reprendra son rôle dans Daredevil – Born Again, l’an prochain. Giancarlo Esposito, qui rejoindra l’Univers cinématique Marvel (MCU) le 14 février dans Captain America – Brave New World, sera également de la 14e édition de l’évènement. Réputé pour ses rôles de méchants, l’Américain né à Copenhague a aussi joué dans The Mandalorian, The Boys et Breaking Bad. Le Ritchie Valens de La Bamba Lou Diamond Philips est également attendu en fin de semaine. On se souvient de lui pour ses performances dans les Young Guns et Courage Under Fire.

X-Men mur à mur

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À l’approche de la sortie de Deadpool & Wolverine, des artisans de l’univers des X-Men défileront au Palais des congrès, du 5 au 7 juillet. « L’expérience X-Men VIP avec [les bédéistes] Jed MacKay, Mark Brooks, Ryan Stegman et Zeb Wells est digne de mention, car elle est vraiment consacrée aux BD et permettra aux fans de poser des questions, souligne le porte-parole du Comiccon, Jason Rockman. Pour la première fois, on va recevoir Cal Dodd, qui prête sa voix à Wolverine dans X-Men’97 et dans la série originale. George Boza et Todd Haberkorn, qui jouent respectivement Beast et Gyrich, seront là aussi. » De nombreux autres auteurs et dessinateurs d’ici et d’ailleurs se réuniront pour l’occasion.

Freddy et ses dames

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans le cadre du 40e anniversaire du classique A Nightmare On Elm Street, du regretté Wes Craven, le Comiccon de Montréal accueillera quatre de ses acteurs originaux, dont celui qui interprétait Freddy Krueger, Robert Englund. « Recevoir Amanda Wyss, Ronee Blakley, Heather Langenkamp et Lisa Wilcox [qui jouait dans le quatrième volet] avec Freddy est unique », indique Jason Rockman. Le porte-parole mentionne aussi Nick Castle. « Il est un peu noyé dans les grands noms cette année, mais je suis vraiment content qu’il soit invité. Il était Michael Myers dans les Halloween, mais il a également collaboré avec John Carpenter au scénario d’Escape from New York, un de mes films favoris. »

Des montagnes de muscles

PHOTO FOURNIE PAR LA WWE Le lutteur Kevin Nash

Les fans de lutte professionnelle seront comblés par la venue de quelques géants du ring. « Kevin Nash est une figure importante de l’histoire de la WWE et l’un des membres fondateurs de la nWo. Il a aussi joué dans Teenage Mutant Ninja Turtles II, Magic Mike et d’autres films », précise Jason Rockman. L’ancien champion de la WWE et de l’ECW Rob Van Dam ainsi qu’Elias, qui lutte désormais sous le nom d’Elijah, seront également présents. Lou Ferrigno, qui a joué le personnage-titre dans la série des années 1970-1980 The Incredible Hulk, sera aussi sur place. L’expert en arts martiaux Ray Park, connu pour ses rôles de Darth Maul dans Star Wars – The Phantom Menace et de Toad dans X-Men, donnera des cours de maniement de sabre, mais tous les billets sont déjà vendus.

Les choix du porte-parole

PHOTO ALLAN AMATO, FOURNIE PAR LE COMICCON DE MONTRÉAL Le scénariste et réalisateur Kevin Smith

La présence de tous les invités mentionnés jusqu’ici fait évidemment plaisir à Jason Rockman. Celui-ci est particulièrement heureux de la visite de quelques autres. « La dernière fois que Kevin Smith est venu à Montréal remontait à il y a neuf ans et il avait parlé plus de trois heures ! Je pense qu’il y a quelque chose dans son contrat qui empêche de l’arrêter », nous dit-il très sérieusement. « Nous accueillons le trio RKSS, qui va sortir deux films bientôt [We are Zombies et Wake Up]. C’est cool d’avoir du monde de chez nous ! Anik Jean et Sébastien Trudel, qui enregistrent le balado Meurtres et popcorn, vont aussi donner une conférence », ajoute Jason Rockman.

Pour profiter de son expérience

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’ancienne lutteuse Trish Stratus (à droite) et des admirateurs

L’an dernier, plus de 65 000 personnes ont pris part au Comiccon de Montréal. Plusieurs seront de retour cette année et plusieurs autres s’y rendront pour la première fois. Voici les conseils de Jason Rockman pour une visite réussie : « Si vous n’êtes jamais venus au Comiccon, je suggère de télécharger l’application, parce que la programmation est tellement vaste qu’il est préférable de planifier sa journée afin de créer sa propre expérience. Tous les exposants sont au deuxième étage, les activités au cinquième et les invités au septième. Il y a beaucoup à voir et à faire, alors informez-vous pour en profiter pleinement ».

Au Palais des congrès de Montréal, du 5 au 7 juillet

Consultez le site du Comiccon de Montréal