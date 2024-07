2Frères, Clay and Friends à Tremblant, PlazaPalooza... Juillet commence bien avec des choix diversifiés. Voici les suggestions de nos journalistes.

2Frères et Raphaëlle Roy en concert à Laval Le groupe 2Frères sera en concert ce dimanche, à Laval, au parc Bernard-Landry. Erik et Sonny Caouette donneront le coup d’envoi à la 9e édition des Zones musicales de la ville de Laval. Du 7 juillet au 25 août, plus de 40 spectacles d’artistes de renom et de la relève seront présentés en huit différents lieux dans l’île. Ce dimanche, le duo derrière 33 tours et On a mis d’la lumière sera précédé de Raphaëlle Roy, autrice-compositrice-interprète qu’on a pu suivre l’hiver dernier dans l’émission Zénith. Dumas, Michel Pagliaro, Laurence Jalbert, Florence K et Ludovick Bourgeois comptent parmi les autres artistes qui monteront sur scène au cours de l’été dans le cadre de l’évènement. Véronique Larocque, La Presse Consultez la programmation

Party sur la Plaza PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA PLAZA ST-HUBERT Pour la deuxième année, la Plaza Saint-Hubert accueillera musiciens et festivaliers à l’occasion de PlazaPalooza. Pour la deuxième année, la Plaza Saint-Hubert accueillera musiciens et festivaliers à l’occasion de PlazaPalooza. Du 4 au 7 juillet, divers spectacles seront proposés, en plus de la braderie (vente-trottoir), de différents ateliers, d’animation variée et des jeux géants pour les plus jeunes. Le talentueux duo Milk & Bone est parmi les artistes invités. Sont aussi attendus Gawbé, Totalement Sublime, Malia Laura, Mimo Magri, Naomi, Frikiton, Laroie et Olivia Khoury. De nombreux DJ défileront également afin d’assurer une atmosphère festive. Un « combat » de danse organisé par 100Lux est aussi prévu. Du 4 au 7 juillet, rue Saint-Hubert, entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site de PlazaPalooza

Clay and Friends dans les Laurentides PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Clay and Friends en concert, en 2022 De passage dans les Laurentides ? Clay and Friends aussi. Le groupe montréalais transporte son mélange de soul, de funk et de hip-hop jusqu’au village touristique de Tremblant, où il donnera un spectacle gratuit sur la place Saint-Bernard ce samedi. Le concert du quintette derrière l’entraînante Bouge ton thang est présenté dans le cadre des Rythmes Tremblant, évènement qui propose des spectacles en plein air tout au long de l’été. Parmi les autres artistes qui offriront une prestation pendant la belle saison, on trouve notamment The Franklin Electric, le 27 juillet, et Loud, le 3 août. Le samedi 6 juillet, à 21 h, sur la place Saint-Bernard, au cœur du village touristique de Tremblant Véronique Larocque, La Presse Consultez la page de l'évènement

La Méditerranée à l’honneur aux Premiers vendredis PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE L’évènement Les premiers vendredis rime avec musique et cuisine de rue. Les amateurs de nourriture méditerranéenne sont invités à se rendre à l’Esplanade du Parc olympique ce week-end. De vendredi à dimanche, ce sont les saveurs de cette région du monde qui seront à l’honneur dans le cadre des Premiers vendredis. Cette saison, l’évènement qui met de l’avant la cuisine de rue et la musique s’étire sur trois jours plutôt qu’un seul à chaque début de mois. Cette fin de semaine, les festivaliers pourront notamment entendre le son pop-rock de Julyan et se plonger dans l’ambiance groovy et funky de Miro. Du 5 au 7 juillet, sur l’Esplanade du Parc olympique Véronique Larocque, La Presse Consultez le site web de l’évènement

Le Cabaret Bio dégradable au Lion d’Or PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le metteur en scène Didier Morissonneau en compagnie de Sylvain Larocque, qui a participé à plusieurs Cabarets Bio dégradables Voilà une tradition devenue au fil des ans un véritable plaisir coupable : la lecture publique des autobiographies les plus loufoques offertes en librairie. Enfin, la lecture d’extraits. Le metteur en scène Didier Morissonneau compte bien sûr sur certains classiques (les livres de Marie-Chantal Toupin, Maurice « Mad Dog » Vachon, France Castel ou encore Andrée Boucher), mais il nous réserve toujours des surprises. Parmi les lecteurs qui se paient gentiment la tête de nos vedettes (ou plutôt de leur plume), mentionnons la présence de Mylène Saint-Sauveur, Charles-Alexandre Quesnel, Kim Lavack Paquin et Sébastien Trudel. Le 4 juillet, à 20 h, au Lion d’Or Consultez la page de l’évènement Jean Siag, La Presse