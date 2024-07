Radio Parler de sport autrement

Pour la première fois de son histoire, l’animation de la plus ancienne émission radiophonique de sport (elle a vu le jour en 1972, à CKAC) est confiée à un tandem féminin. Tous les vendredis soirs de l’été, Isabelle Ethier et Patricia Ann Beaulieu vont mettre à profit leur expérience et leur passion du sport pour divertir et informer les auditeurs du 98,5.