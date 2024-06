Appelez-moi Stéphane, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal... Pour le deuxième long week-end de l’été, nos journalistes ont déniché des activités à ne pas manquer.

Appelez-moi Stéphane à Drummondville Grand classique comique des années 1980, Appelez-moi Stéphane est né de la rencontre entre deux esprits pour le moins fertiles, soient ceux de Claude Meunier et de Louis Saïa. La pièce est de retour sur scène dans une nouvelle adaptation, avec une distribution étoilée composée notamment de Bernard Fortin, Véronic DiCaire, Patrice Bélanger et Tammy Verge. On y découvre les hauts et les bas d’une troupe de théâtre amateur, dirigée par le charismatique, mais un brin dangereux, Stéphane. Un texte légendaire, où le rire et le drame cohabitent… Du 28 juin au 17 août, à la Maison des arts Desjardins de Drummondville Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

Science-fiction à la Cinémathèque Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Plus de 100 films de science-fiction seront présentés à la Cinémathèque québécoise au cours de l’été. Le 2 juillet, 12 Monkeys, de Terry Gilliam, donne le coup d’envoi de ce cycle estival. Des œuvres qui ont défini le genre, telles Le voyage dans la lune, de Georges Méliès, Metropolis, de Fritz Lang, 2001 : A Space Odyssey, de Stanley Kubrick, et Solaris, d’Andreï Tarkovski, sont parmi celles au programme. Des longs métrages marquants des années 1980, 1990 et 2000 sont également prévus. Notons Back to the Future, The Matrix, Robocop, Children of Men, Interstellar et Wall-E. Du côté québécois, deux films de Denis Villeneuve seront projetés : Arrival et Blade Runner 2049. Mars et Avril, de son frère Martin, Viking, de Stéphane Lafleur, Turbo Kid, de RKSS, puis Dans une galaxie près de chez vous, de Claude Desrosiers, sont aussi au menu. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site de la Cinémathèque québécoise

Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal prennent l’air Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Jeudi, à 21 h, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal présentent Éviction au Théâtre de la Verdure. Prix du public en 2023, ce documentaire de mathilde capone (La fabrique du consentement : Regards lesbo-queer) témoigne de l’éviction dont ont été victimes les membres d’une petite communauté queer d’un appartement du Centre-Sud où ils vivaient depuis 2010. Une discussion avec mathilde capone et une participante et un participant du film, Marine et Ali, suivra la projection. Gratuit. Manon Dumais, La Presse Consultez le site du festival

Hommage à Zïlon au festival Mtl en arts PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Zïlon, photographié à l’occasion d’une de ses expos en 2015 à la galerie d’art Loft L’expo Zïlon, légende urbaine est présentée dans le cadre du festival Mtl en arts à compter de ce jeudi. Il s’agit d’un hommage à l’artiste peintre Raymond Pilon (de son vrai nom), figure de proue de la contre-culture québécoise, qui a marqué l’art de la rue à Montréal. Zïlon, qui est mort l’an dernier à l’âge de 67 ans, s’est notamment fait connaître par ses nombreuses murales et ses graffitis au centre-ville de Montréal dans les années 1980 et 1990, ainsi que dans les bars branchés de cette époque, dont le Business, le Limelight ou le Lézard. L’expo aura lieu du 27 juin au 1er octobre rue Atateken, entre les rues Sainte-Catherine et Robin. Jean Siag, La Presse Consultez la programmation de Mtl en arts

Le sud-ouest de Montréal en fête ! PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL VITRINE Guillaume Lienard au festival Vitrine, l’an dernier Après une édition d’une seule journée l’an dernier, le festival Vitrine se déploiera cette année pendant une semaine entière. Du 30 juin au 6 juillet, des activités variées auront lieu dans les quartiers Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri et Verdun. Au menu : soirées d’humour, concerts de musique, expositions d’art, improvisations et projections de courts métrages. Les festivités seront lancées par un brunch gratuit rythmé par les DJ Ellxandra et MeloDrastik. Les deux fondateurs, Clément Sageste et Moose Felinhi, qui travaillent en collaboration avec des banques alimentaires, assurent que les restants seront remis à un organisme du quartier. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du festival Vitrine