Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours

Hommage

Le courage de Céline Dion

Certes, les médias québécois ont beaucoup, beaucoup parlé de Céline Dion au cours des dernières semaines. Plus les jours passaient, plus les attentes envers son documentaire grimpaient. Après avoir regardé le fameux long métrage (qui sera déposé sur Prime Video mardi), on peut dire que l’engouement est justifié. On craignait qu’en raison des multiples entrevues qu’elle avait données, il ne reste rien à apprendre de nouveau, mais non. Quoique parfois difficile à regarder (on n’a pas encore réussi à secouer la vision de l’artiste québécoise, totalement impuissante, en violente crise de spasmes), le film d’Irene Taylor mérite notre attention, et Céline, toute notre admiration pour avoir accepté de montrer une aussi grande vulnérabilité devant l’objectif.

Dommage

Mauvaise conduite

PHOTO FOURNIE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE DE SAG HARBOR, AGENCE FRANCE-PRESSE La photo d’arrestation de Justin Timberlake

Plusieurs fans de Britney Spears s’en sont donné à cœur joie cette semaine en apprenant que Justin Timberlake avait été accusé de conduite avec les facultés affaiblies, mardi matin. Un policier l’avait arrêté quelques heures plus tôt, alors qu’il conduisait une BMW 2025. Les mordus de Spears, qui estiment que Timberlake l’a traitée injustement, ont notamment concerté leurs efforts pour acheter, sur iTunes, une vieille chanson de Britney Spears intitulée Criminal. (Subtil, n’est-ce pas ?) Résultat : le morceau a réintégré le top 100. N’est-ce pas merveilleux d’observer une mobilisation aussi forte autour d’une cause noble et légitime ?

Coup de cœur

Retour aux Vestiaires

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR AMI-TÉLÉ La distribution de Vestiaires

Bonne idée sur papier (une série de fiction mettant en vedette – de manière quasi exclusive – des personnes handicapées), la comédie à sketchs Vestiaires s’est également avérée une réussite en pratique. Présentée ce printemps, sa première saison a enregistré des records d’audience pour AMI-télé. Cet accueil était mérité, puisque l’adaptation québécoise du format français créé par Fabrice Chanut et Adda Abdelli était franchement drôle. Et l’interprétation des comédiens, étonnamment convaincante, compte tenu du fait qu’ils n’avaient pas beaucoup d’expérience. Devant ce succès, le diffuseur a commandé une deuxième saison, qui sera réalisée par Louis Choquette (Les bracelets rouges, Les honorables). C’est ce qu’on appelle une nouvelle réjouissante.

La citation

Bye bye, Salut Bonjour !

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Gino Chouinard

Je me suis réveillé avant le réveil ce matin. Il était 4 h 05 ! Gino Chouinard, vendredi, durant sa dernière émission aux commandes de Salut Bonjour

Place aux lecteurs

Vos séries « doudous » préférées

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE James Hyndman, Geneviève Brouillette et Lynda Johnson dans Rumeurs

Au début du mois, on voulait savoir quelles étaient vos séries télé « doudous », soit celles que vous revisitez fréquemment. Sans surprise, les réponses vont dans tous les sens. Côté québécois, on retient Rumeurs (« J’ai écouté toutes les saisons plusieurs fois. Ça devient gênant », nous avoue une prénommée Stéphanie), La petite vie, Un gars, une fille, Les invincibles, Sous un ciel variable (dont ICI ARTV rediffuse présentement les épisodes), Lance et compte, Au secours de Béatrice (qu’on peut trouver sur Netflix), La vie, la vie, Le temps d’une paix, Nos étés, Les filles de Caleb et même Omertà.

Côté international, on relève plusieurs comédies, dont Friends, The Office, Modern Family, Parks and Recreation, Gilmore Girls, Brooklyn Nine-Nine, The Golden Girls, The Big Bang Theory, Sex and the City, Seinfeld, Everybody Loves Raymond et Bewitched, mais aussi des drames, comme The Good Wife, Six Feet Under, Downton Abbey, Grey’s Anatomy, Buffy the Vampire Slayer, One Tree Hill et Columbo.

On veut votre avis

Pour qui voter ?

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Les prix Gémeaux

Le dévoilement des finalistes aux prix Gémeaux aura lieu dans moins de deux semaines. Quelle série de fiction ou émission du calendrier télévisuel 2023-2024 obtient votre vote ?

Séparées à la naissance

Cette semaine, une lectrice qui souhaite demeurer anonyme nous pose la question suivante : « Suis-je la seule à penser à l’actrice Martine Francke chaque fois que je vois Mrs. Featherington dans Bridgerton ? » Notre réponse : si c’était le cas jusqu’ici, soyez assurée que c’est terminé !

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Martine Francke dans Le monde de Gabrielle Roy