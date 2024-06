Inside Out 2, Marcelle Ferron, Marché des possibles... Que de belles idées pour le premier long week-end de l’été. Voici les suggestions de nos journalistes.

Encore plus d’émotions avec Inside Out 2

À son premier week-end en salle, Inside Out 2 a réalisé le meilleur box-office de l’année, engrangeant 295 millions mondialement. La dernière production de Pixar a ainsi établi une nouvelle marque pour un long métrage d’animation. La suite du film de 2015 poursuit la brillante exploration des émotions de Riley Andersen, maintenant âgée de 13 ans. Frappée de plein fouet par la puberté, elle loge désormais dans son cerveau Anxiété, Envie, Ennui et Embarras, en plus de Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût. La cohabitation n’est pas simple et donne lieu à des confrontations aussi hilarantes que touchantes. Autant dans la version originale que dans la traduction québécoise, des comédiens de talent prêtent leur voix aux sympathiques personnages. Parmi ceux-ci, Amy Poheler, Maya Hawke et Ayo Edebiri ainsi que Charlotte Le Bon, Sonia Vachon et Réal Bossé.

Pascal LeBlanc, La Presse

