Tony Awards The Outsiders remporte le prix de la meilleure comédie musicale

(New York) The Outsiders, une adaptation réaliste du roman classique pour jeunes adultes, est devenue dimanche l’essence même d’un initié de Broadway, remportant le Tony Award de la meilleure nouvelle comédie musicale lors d’une soirée où l’histoire du théâtre a été faite pour les femmes en tant que réalisatrices et scénaristes de musique de Broadway.