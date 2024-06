Le Grand Prix, MURAL, les Premiers Vendredis... De quoi remplir votre agenda du week-end ! Voici les suggestions de nos journalistes.

La Presse

Les Premiers Vendredis en version prolongée Évènement culturel et gourmand fort couru chaque été, les Premiers Vendredis sont de retour en version prolongée. Les festivités, qui se tiendront au début des mois de juin, juillet et août, auront lieu non seulement les vendredis, mais aussi les samedis et les dimanches. Pendant la belle saison, les visiteurs pourront profiter de neuf jours de découvertes musicales et culinaires. Cette 12e édition commence ce vendredi, sur l’Esplanade du Parc olympique, où l’Asie sera à l’honneur. L’accès au site est gratuit. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de l’évènement

Souldia et Lost au Club Soda PHOTO ALEXANDRE LOUIS, FOURNIE PAR DISQUES 7IÈME CIEL Souldia et Lost Portrait robot, album commun des rappeurs Souldia et Lost sorti il y a un peu plus d’un mois, sera présenté au public montréalais à l’occasion d’un spectacle au Club Soda, le samedi 8 juin. Le style à fleur de peau de Souldia combiné à la force tranquille de Lost a créé une œuvre puissante. « Ce qui les distingue renforce chaque thème abordé », avons-nous écrit dans la critique de l’album. Les rythmes trapus signés Gen1us, Toosick et TWT devraient faire vibrer la salle du boulevard Saint-Laurent. Souldia sera également au Solstice Festival, à Saint-Georges, ce jeudi 6 juin, à Saint-Eustache le lendemain, puis sur la scène Bell, le 15 juin, dans le cadre des Francos de Montréal. Lost sera quant à lui au FRIMAT, le 26 juillet. Souldia et Lost au Club Soda, le 8 juin, 19 h Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du spectacle

Un Grand Prix dans la Petite Italie PHOTO FOURNIE PAR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA PETITE ITALIE Une partie du boulevard Saint-Laurent sera piétonnisée lors du Grand Prix des saveurs. Alors que les voitures de Formule 1 fileront sur le circuit Gilles-Villeneuve dans l’île Notre-Dame, c’est un Grand Prix fort différent qui animera la Petite Italie ce week-end. La toute première édition du Grand Prix des saveurs se déploiera sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Beaubien Ouest et Jean-Talon, qui sera transformé en zone piétonne festive pour l’occasion. De vendredi à dimanche, une douzaine d’artistes et de groupes se relaieront sur deux scènes, dont Zoo Baby, Funk Lion et Mon doux saigneur. Spectacles familiaux, cours de danse, exposition de voitures de collection et diverses activités animées par les restaurateurs et commerçants du secteur auront également lieu au cours de l’évènement. Véronique Larocque, La Presse Consultez la page Facebook de la Petite Italie

Le 125e anniversaire de la Bibliothèque publique de Westmount PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La Bibliothèque publique de Westmount Ce dimanche 9 juin, la Bibliothèque publique de Westmount souligne son 125e anniversaire avec des activités gratuites qui auront lieu dans ses magnifiques jardins du 4574, rue Sherbrooke Ouest, de 14 h à 17 h. Au programme : crème glacée et pop-corn gratuits, maquillage, poésie à la machine à écrire, et du croquet sous le thème d’Alice au pays des merveilles. Il y aura aussi un concert de l’Ensemble La Cigale. Emilie Côté, La Presse Lisez « La vie, la ville : la Bibliothèque publique de Westmount fête ses 125 ans »

Présence ukrainienne à la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie PHOTO ALEXANDRE DE BELLEFEUILLE, FOURNIE PAR LES RUGISSANTS Le chef Xavier Brossard-Ménard dirige l’ensemble vocal Les Rugissants. L’ensemble vocal Les Rugissants propose une incursion dans le patrimoine culturel ukrainien avec sa série Arches : Présence ukrainienne, sous la direction du chef Xavier Brossard-Ménard. Ce concert où sont interprétées des musiques ukrainiennes sacrées, classiques et folkloriques est présenté dans des lieux emblématiques de cette communauté qui est installée à Montréal depuis la fin du XIXe siècle. La représentation du 8 juin aura lieu à la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie, et celle du week-end suivant à la Fédération ukrainienne du Québec. Une visite guidée de chaque lieu est même proposée, avec bien sûr des rappels historiques. C’est gratuit, mais il faut s’inscrire. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page de l’évènement

Un nouveau festival de cirque PHOTO FOURNIE PAR POINTÔ – CIRQUE ET RUE Maxime Nadeau et Vincent Poliquin-Simms, de Look-Up Arts Aériens Un nouveau festival de cirque fait ses débuts dans l’est de Montréal. De vendredi à dimanche, la première édition de PointÔ – Cirque et rue battra son plein au cœur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Une vingtaine de représentations extérieures et intérieures, pour la plupart gratuites, seront offertes au cours des trois jours de festivités. Parmi la programmation de l’évènement organisé par La compagnie des autres en marge du 350e anniversaire de Pointe-aux-Trembles, on compte d’intrigantes propositions. Des exemples ? Un numéro de danse verticale sur la façade de l’église désacralisée Saint-Enfant-Jésus, par Look-Up Arts Aériens, de même que le spectacle de cirque pour nourrissons Le mobile, créé par La marche du crabe. Véronique Larocque, La Presse Consultez la programmation

Murales sur la rue PHOTO ALEXIS AUBIN, ARCHIVES LA PRESSE Signe que l’été est bel et bien (non officiellement !) commencé, le 12e festival d’art urbain MURAL débute ce jeudi à Montréal. L’évènement durera 10 jours, avec une programmation bonifiée les week-ends. Pour les spectacles, jetez un coup d’œil à l’offre du volet musical qui se transporte en partie cette année aux Quais du Bassin Peel. Pour le plaisir, nous vous conseillons d’aller voir les artistes muralistes à l’œuvre sur le boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal, piétonnisé pendant les 10 jours que dure l’évènement. Parfaite balade à faire en solo comme en famille, puisqu’il y a plusieurs activités pour les petits. Stéphanie Bérubé, La Presse Consultez le site du festival MURAL