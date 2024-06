Ralentir, c’est le nom d’une nouvelle série de huit épisodes, présentée cet été sur les ondes d’ICI Première. On a sondé Rose-Aimée Automne T. Morin, collaboratrice à La Presse et animatrice de l’émission, de son propre aveu très « mauvaise élève » en la matière. Quatre questions à cette cordonnière finalement pas si mal chaussée.

Qu’est-ce qui t’a amenée à te pencher sur le sujet ?

« J’ai voulu me pencher sur le sujet parce que je suis une très mauvaise élève ! confirme-t-elle d’emblée. Mais c’est une idée qui m’obsède, et qui obsède beaucoup de gens autour de moi. Tout le monde veut mettre le pied sur le frein. La volonté est là, mais on ne sait pas comment faire ! Alors j’ai essayé de trouver les outils. […] Comment on fait pour trouver un rythme plus adapté à nos besoins ? »

Est-ce qu’on peut vraiment apprendre à ralentir en huit épisodes ?

« On ne peut pas apprendre en huit heures à ralentir, mais on peut très certainement donner beaucoup d’outils à toutes sortes de gens », dit celle qui donne ici la parole à une grande variété d’experts, du neuropsychologue au politicien, en passant par un philosophe, des artistes, même un médecin poète ! « On donne vraiment des outils individuels extrêmement différents, on donne même des exercices de respiration ! Et pour ralentir collectivement, on parle même de décroissance et d’économie. Si quelqu’un écoute les huit heures et ne retient pas un seul outil, je vais être très surprise ! »

En quoi ralentir représente-t-il un geste de résistance, au juste ?

« C’est un peu convenu de le dire, mais on vit dans une société avec une pression de performance immense. On ne se permet pas beaucoup de ne rien faire. Et parfois on se fait violence quand on se permet de se reposer. La résistance, elle est dans le choix de ralentir quand c’est possible, parce que pour beaucoup, c’est aussi un luxe que de ralentir. Collectivement, ralentir, c’est aussi un geste de résistance, parce que dans notre société capitaliste, ce n’est pas ce qui est désiré. C’est plutôt la croissance qu’on vise. »

Et toi, dirais-tu que cette émission a réussi à te faire véritablement ralentir ?

« Tellement ! À tel point que j’ai lâché des contrats cet automne. Je prévoyais continuer avec le même rythme de vie, mais j’ai réalisé que ce n’était pas ce que je voulais. J’ai décidé de moins travailler parce que je n’arrivais pas à justifier pourquoi je tenais le même rythme. […] Est-ce que tout ce que je fais a un sens ? En me posant la question, j’ai fait des choix. Et je me suis dégagé de nombreuses journées. » Pour faire quoi ? « Plus de bénévolat, voir ma famille, dormir ! Je ne vais pas travailler 65 heures par semaine. Je vais vivre. […] Et je rêve, à moyen terme, de travailler à temps partiel… »

Ralentir sera présentée les dimanches, à partir du 30 juin, à 15 h sur ICI Première.