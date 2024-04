Trois émissions de Radio-Canada primées à New York

Trois productions de Radio-Canada, dont Entre Carole et Lewis, animée par notre chroniqueur Mario Girard, ont remporté un prix au New York Festivals Radio Awards.

Entre Carole et Lewis, a remporté le prix or dans la catégorie Meilleure émission spéciale musicale. Carole Laure a fait le choix musical de cette série réalisée par Diane Maheux et présentée par Mario Girard, dont les textes étaient signés Lewis Furey.

Le réalisateur Francis Legault s’est quant à lui distingué avec Janette Bertrand et ses perles de sagesse, dont la recherche a été faite par Maude Paquette. Cette émission présentée à ICI Première a remporté le prix argent dans la catégorie Meilleure émission d’entrevue.

Le balado Résistance, portée par le rappeur Webster, a quant à lui remporté le prix Bronze dans la catégorie Meilleure balado documentaire.

Ces productions sont disponibles en rattrapage sur l’application Ohdio de Radio-Canada.