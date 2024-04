PHOTO CHARLES-FRÉDÉRICK OUELLET, THE GLOBE AND MAIL ET CONSEIL DES ARTS ET LETTRES DU QUÉBEC

A Day in the Life of a Quebec Fire Crew, du photographe Charles-Frédérick Ouellet, pour le Globe and Mail et le Conseil des arts et des lettres du Québec



Lors d’une patrouille dans une zone où les incendies de forêt ont été maîtriés, le pompier forestier Théo Dagnaud scrute l’horizon pour s’assurer qu’aucune fumée ne persiste. Alimentés par des températures et des conditions de sécheresse historiques, de gigantesques incendies de forêt ont ravagé le Canada l’été dernier et en particulier le nord du Québec.