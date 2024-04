Nos journalistes vous proposent des idées d’activités et de sorties pour découvrir et explorer en ce début de mois d’avril.

La Presse

L’éclipse du siècle On en entend parler depuis des mois. Le moment est enfin arrivé. C’est lundi en après-midi que la Lune et le Soleil offriront un rare spectacle céleste : une éclipse solaire totale sur le sud du Québec. Pour l’occasion, un grand évènement festif et gratuit est organisé à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau, où le public est attendu dès 11 h. En plus d’une performance de Diane Dufresne, les spectateurs pourront entendre une prestation en différé de l’Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin. L’animatrice Sophie Fouron, DJ Champion, de même que l’astrophysicienne Laurie Rousseau-Nepton monteront sur scène pour faire le pont entre l’art et la nature. Sur le site, les visiteurs pourront aussi rencontrer des experts du Planétarium. Quelque 150 000 paires de lunettes de protection pour les éclipses solaires seront distribuées aux participants, jusqu’à épuisement des stocks. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du parc Jean-Drapeau

Soleil Launière et Willows au Verre Bouteille PHOTO LUCILE PARRY-CANET, FOURNIE PAR MUSIQUE NOMADE Soleil Launière La maison de disques Musique Nomade a organisé une série de spectacles mettant en vedette des artistes autochtones, qui auront lieu en avril au Verre Bouteille. Le 8 avril d’abord, un plateau double réunira deux autrices-compositrices-interprètes douées et inspirées, Willows et Soleil Launière – cette dernière participe par ailleurs aux Francouvertes cette année. Le 14 avril, ce sera au tour de Hank Gromelski, qui présentera les chansons de son premier album, avec entre autres Marco Gosselin à la direction musicale (Harvest Breed, The Lemming Ways). Finalement, le 15, Dan-Georges McKenzie et Shauit se partageront la scène de la petite salle de l’avenue du Mont-Royal. Trois soirées qui s’annoncent riches autant en musique qu’en émotions. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page de l’évènement

Les dessous du métier de chef d’orchestre PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin Êtes-vous curieux de mieux comprendre la signification des gestes faits par les chefs d’orchestre lors d’un concert ? Le grand public est invité à découvrir les coulisses de ce métier en assistant à une classe de maître que Yannick Nézet-Séguin donnera aux six membres de l’Académie de direction de l’Orchestre Métropolitain. C’est l’occasion de voir à l’œuvre les chefs d’orchestre de la relève qui dirigeront tour à tour les musiciens en suivant les conseils du maestro. Samedi 6 avril, à 14 h, à la salle Pierre-Mercure Véronique Larocque, La Presse Consultez la page de la salle Pierre-Mercure

Alexandra Spicey Landé PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Spicey Landé présente la performance Mōnad. Récipiendaire du Prix Découvert des Prix de la Danse de Montréal en 2019 avec son œuvre In-Ward, la chorégraphe Alexandra Spicey Landé revient avec une nouvelle création et performance solo, Mōnad. L’occasion de plonger dans l’univers de cette créatrice, une des figures de proue de la scène hip hop au Québec qui s’intéresse ici à la notion d’éternité et aux univers interreliés ; Mōnad (du Grec ancien « monas », signifiant « unité ») évoquant cette idée d’un organisme unicellulaire et autosuffisant contenant en lui plusieurs univers. Du 4 au 7 avril et du 10 au 13 avril, présenté par Danse-Cité à La Chapelle Scènes Contemporaines Iris Gagnon-Paradis, La Presse Consultez la page du spectacle