Un recensement des travailleurs culturels à Montréal réalisé au printemps 2021 – et analysé par la firme Hill Strategies – vient d’être rendu public par la Ville de Montréal. Voici les chiffres qui résument cette étude où l’on apprend, entre autres, que près de la moitié des artistes professionnels du Québec (48 %) viennent de la métropole.

8 %

Dans sa définition la plus large, qui inclut les arts, les spectacles, le patrimoine et les loisirs, donc les artistes, les leaders artistiques, mais aussi toutes les professions relevant du domaine culturel – comme designer graphique, éditeur, traducteur, architecte, agent de relations publiques, bibliothécaire, archiviste, etc. –, Montréal compte 91 400 travailleurs, soit 8 % de la population active de la métropole. Plus que la moyenne québécoise (4,8 %) et canadienne (4,4 %).

20 900

Si on s’en tient à une définition plus littérale des activités artistiques, la Ville dénombre 20 900 artistes professionnels, soit 1,8 % de la main-d’œuvre active de la métropole. Selon ce recensement, un Montréalais sur 55 travaillerait ainsi comme artiste. Parmi eux, 8200 occuperaient toutefois un rôle de leadership dans les arts : producteur, réalisateur, chorégraphe, chef d’orchestre, compositeur, conservateur, gestionnaire, etc.

43 100

Au Québec, on compterait 43 100 artistes, soit 0,9 % de la population active ou une personne sur 110. Parmi eux, 14 900 travailleurs occupent un rôle de leadership dans les arts. Donc comme dans le cas de Montréal, on parle des métiers de producteur, réalisateur, chorégraphe, chef d’orchestre, etc.

55 %

Le niveau d’éducation est élevé parmi les travailleurs culturels montréalais. En effet, 55 % des artistes montréalais détiennent un baccalauréat ou un diplôme supérieur, 11 points de pourcentage de plus que l’ensemble des travailleurs montréalais (44 %) et 9 points de pourcentage de plus que l’ensemble des artistes québécois (46 %).

47 %

On peut presque parler de parité, les femmes représentant 47 % des artistes montréalais, soit à peu près l’équivalent des travailleurs montréalais (48 %) et de l’ensemble des artistes du Québec (49 %). À noter, certaines personnes non binaires sont incluses dans cette catégorie.

45 %

Au total, 45 % des artistes montréalais parlent anglais. Une proportion tout de même élevée pour une langue qualifiée de minoritaire, mais qui est en phase avec le pourcentage de travailleurs montréalais qui s’expriment dans la langue de Shakespeare (44 %). Dans l’ensemble du Québec, le pourcentage d’artistes qui s’expriment en anglais baisse à 32 %.

15 %

À peine 15 % des artistes montréalais sont des personnes issues de groupes racisés. Un pourcentage beaucoup moins élevé que l’ensemble des travailleurs montréalais (37 %), mais un tantinet plus élevé si l’on considère l’ensemble des artistes québécois issus de la diversité (à peine 11 %).

17 000 $

L’analyse des revenus a été réalisée au pire moment imaginable : en pleine pandémie. Il faut donc interpréter ces données avec beaucoup de prudence, étant donné que plusieurs artistes ne travaillaient pas au moment du coup de sonde ou alors avaient très peu de revenus. D’autres artistes avaient carrément suspendu leur pratique. Cela dit, le revenu médian des artistes montréalais était de 17 400 $ en 2020-2021. Au Québec, le revenu médian était d’à peine 15 200 $. Par contre, si on inclut leurs autres revenus (PCU, revenus en enseignement, dans un restaurant ou dans un bar, etc.), le revenu personnel annuel passe à 35 600 $.

29 %

À Montréal, les artistes les plus représentés sont les producteurs, réalisateurs et chorégraphes (29 %, 6100 personnes) ; les musiciens (15 %, 3200 personnes) ; les écrivains (15 %, 3100 personnes) ; les acteurs, humoristes et artistes de cirque (11 %, 2200 personnes) ; les peintres, sculpteurs et autres artistes visuels (9 %, 1900 personnes) ; les photographes (7 %, 1500 personnes) ; les danseurs (4 %, 860 personnes) ; les chefs d’orchestre, compositeurs et arrangeurs (3 %, 640 personnes).

Consultez l’étude complète