Ça y est ! La semaine de relâche est enfin arrivée pour la majorité des élèves québécois. Dans la grande région de Montréal, l’offre d’activités culturelles pour égayer ce congé est foisonnante. Voici six suggestions de sorties.

Conte, bricolage et autres découvertes à la Place des Arts

Un conte se déroulant dans une grande forêt où tout peut arriver. Des ateliers de cirque pour s’initier au fil de fer, à la jonglerie ou aux acrobaties. La confection d’un oiseau en origami. La préparation de sachets de biscuits avec La Tablée des chefs pour une bonne cause. Du 6 au 9 mars, la Place des Arts propose une programmation pour tous les goûts. À découvrir gratuitement dans l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme.

Les héros de Disney sur patins

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY SUR GLACE Le personnage de Miguel du film Coco

Ils sont de retour une fois de plus, au grand bonheur des enfants. Pendant la semaine de relâche, les héros de l’univers de Disney offriront de stupéfiantes prestations sur patins. À la Place Bell, à Laval, du 28 février au 3 mars, les personnages de La reine des neiges, d’Encanto, d’Aladdin et de Pixar seront en vedette, alors qu’au Centre Vidéotron, à Québec, du 1er au 4 mars, on retrouvera ceux des films Coco, Moana et Raiponce. Deux spectacles différents, mais autant d’étoiles dans les yeux des enfants. Un arrêt est également prévu à Ottawa, du 7 au 10 mars.

Jardinage, cuisine et cinéma au marché

PHOTO FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN, FOURNIE PAR LE MARCHÉ JEAN-TALON Les jeunes sont invités à cuisiner au marché Jean-Talon.

On n’aura pas le temps de s’ennuyer pendant la relâche au marché Jean-Talon. Chaque jour, une nouvelle activité gratuite est proposée pour divertir les familles : création de mosaïques végétales, ateliers de jardinage ou de cuisine, cinéma, jeux de société… La programmation est riche et divertissante. Puisque pour certaines activités, les places sont limitées, les parents sont invités à inscrire leur enfant sur la page du marché Jean-Talon.

L’art jeunesse sous toutes ses formes

PHOTO FOURNIE PAR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TERREBONNE Le Rendez-vous des tannant(e)s, dans le Vieux-Terrebonne

Jusqu’au 5 mars, les jeunes espiègles sont invités à découvrir l’art sous différences formes dans le Vieux-Terrebonne dans le cadre des Rendez-vous des tannant(e)s. Spectacles de magie et de cirque, contes et chants autochtones, pièces de théâtre ainsi que quelques installations interactives font partie de la programmation de ce festival culturel pensé pour les 5 à 12 ans.

Du cirque et bien plus à la TOHU

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le parc Frédéric-Back

À la TOHU, pendant la semaine de relâche, il y a bien plus que des spectacles. Du 4 au 8 mars, les jeunes peuvent notamment y confectionner des marionnettes, pratiquer le yoga et s’initier à la danse grâce à différents ateliers. De mercredi à vendredi, jonglerie et acrobaties sont aussi au menu. À l’extérieur, de nombreuses activités sont également proposées, dont le prêt de cerfs-volants qu’on peut faire flotter au parc Frédéric-Back. À noter que la programmation de la semaine de relâche à la TOHU est entièrement gratuite.

Place au théâtre de marionnettes

PHOTO MIKE THOMAS, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DES CASTELIERS La pièce Silence Radio, de la compagnie yukonnaise Open Pit Theatre

Une fois de plus cette année, le Festival international de Casteliers, qui se tiendra à Montréal du 6 au 10 mars, fait une belle place aux œuvres pour enfants. En tout, cinq spectacles sont destinés à un public jeunesse, dont Mémoires d’un volcan, de la compagnie québécoise Ubus Théâtre. Des pièces en provenance de la France, de la Finlande, de la Corée du Sud et du Yukon font également partie de la programmation pour les plus jeunes.

