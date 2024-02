Si votre routine est lourde, une petite sortie peut sans doute tout changer. Voici les suggestions de nos journalistes.

Deux membres d’Alaclair Ensemble proposeront des spectacles dans les prochains jours. D’abord, ce jeudi 29 février, dès 20 h, Eman et un groupe de musiciens joueront des pièces du répertoire de MC de Québec au Musée de la civilisation, qui présente toujours l’exposition Sur paroles. Le son du rap queb. La rappeuse Sensei H et le gagnant de la deuxième saison de la Fin des faibles, KJT, assureront la première partie. Le lendemain, le 1 er mars, KNLO, donnera un spectacle au Ausgang Plaza pour marquer la sortie de son album 438, paru le 1 er décembre dernier. Quelques invités sont attendus. La chanteuse MODLEE montera sur scène en premier, à 20 h.

Marco Ema a lancé l’automne dernier un excellent deuxième album, Anyway, Mommy Love, œuvre très personnelle, à la fois rock et émouvante. L’auteur-compositeur-interprète sera de passage au Petit Outremont le 1 er mars, dans le cadre d’une chouette série de spectacles destinés à faire découvrir de jeunes artistes de la francophonie. Bien hâte de voir comment l’univers hautement cinématographique de Marco Ema prendra vie sur scène, mais il y a certainement là un haut potentiel de grandes émotions et de musique qui fait voyager.

Le 29 février, à compter de 17 h 30, les livres prennent vie dans Rosemont–La Petite-Patrie dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, avec la collaboration de l’Association des libraires du Québec (ALQ). D’abord sous la forme d’une lecture publique à la librairie La maison des feuilles, puis rue Bélanger et sur la Plaza Saint-Hubert, avec des lectures spontanées qui seront présentées aux passants par la brigade littéraire du Liseur public, accompagnée de Lorrie Jean-Louis et de Joujou Turenne. Les extraits de livres ont été sélectionnés par Gabriella Garbeau, de la librairie Racines, où aura lieu une deuxième lecture publique pour clôturer la soirée.

Créé en 2012 au Théâtre d’Aujourd’hui, la pièce Moi dans les ruines rouges du siècle, écrite par Olivier Kemeid pour le comédien d’origine ukrainienne Sasha Samar est reprise par Duceppe dans le contexte explosif de la guerre menée par la Russie depuis deux ans. On y suit la quête identitaire de l’acteur, et notamment de son désir de devenir célèbre afin que sa mère le retrouve. Mais la petite histoire rejoint vite la grande, celle de l’effondrement de l’URSS, de la catastrophe de Tchernobyl ou de la guerre en Afghanistan. Un spectacle brillant, émouvant, mais aussi empreint d’humour.

Soirées pour poètes et rockers aux Rendez-vous Québec Cinéma

Les Rendez-vous Québec Cinéma se poursuivent jusqu’au 2 mars et on y présente, ce jeudi, en collaboration avec le Festival de la poésie de Montréal, la soirée Cœur de rocker. Pour l’occasion, les amateurs de cinéma et de poésie sont conviés à la présentation du documentaire On achève bien les rockers, portrait intime du poète-rocker Lucien Francoeur par sa fille, Virginie. Une discussion s’en suivra en compagne de plusieurs auteurs et autrices comme Carole David, Emmanuelle Riendeau, Alexandre Dostie, Juliette Langevin et Mathieu Arsenault.

Ce jeudi à 20 h, Buvette Crave, à la Cinémathèque québécoise

Marie-France-Lou Lemay, La Presse

Consultez la page de l’événement