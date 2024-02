Nos journalistes vous proposent de belles sorties pour prendre un bon bain de culture. Les voici.

La Presse

Marie Denise Pelletier à la Cinquième Salle Marie Denise Pelletier vient à peine de terminer la tournée Pour une histoire d’un soir avec ses amies Joe Bocan et Marie Carmen qu’elle est déjà repartie sur la route, cette fois en solo. L’immense chanteuse, qui semble au sommet de sa forme, a lancé l’automne dernier l’album Sous ma peau de femme. Ce sont ces chansons écrites pour elle par des auteurs comme Catherine Major et Louis-Jean Cormier qu’elle interprétera sur la scène de la Cinquième Salle jeudi et vendredi, mais aussi, bien sûr, ses plus grands succès. Sachez également que sa tournée la mènera un peu partout au Québec au moins jusqu’en novembre 2024. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de l'artiste

Jeanick Fournier au Casino PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Jeanick Fournier Depuis qu’elle a remporté le concours télévisuel Canada’s Got Talent en 2022, Jeanick Fournier a déjà sorti deux albums. La sympathique Saguenéenne sera de passage au Cabaret du Casino de Montréal, ce vendredi, avec le spectacle Vivante, titre son plus récent opus sorti en mai 2023. Une occasion pour les gens qui aiment sa voix puissante et sa personnalité avenante de la voir dans la région de Montréal. Josée Lapointe, La Presse Au 1, avenue du Casino, Montréal, le 16 février, 20 h Consultez le site de l'artiste

Le retour d’Ulster American PHOTO SUZANE O’NEILL, FOURNIE PAR LA LICORNE Vincent Leclerc et Lauren Hatley partagent la scène dans Ulster American. La pièce Ulster American, grand succès de la saison 2021-2022 à La Licorne, est de retour dans ce même théâtre. Cette comédie noire signée David Ireland et mise en scène par Maxime Dénommée traite de façon vitriolique de carriérisme, de misogynie, de célébrité et de tous les clichés que ces sujets véhiculent. La critique et le public avaient adoré cet intense jeu du chat et de la souris. À noter : Vincent Leclerc reprend le rôle jadis défendu pour David Boutin. Jusqu’au 24 février à La Licorne, puis du 29 février au 2 mars, au Théâtre Alphonse-Desjardins de Repentigny. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du spectacle

Kino Montréal fête ses 25 ans PHOTO EDOUARD PLANTE-FRECHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le cinéaste Rémi Fréchette est le programmateur invité de la rétrospective des 25 ans de Kino. « Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, faites-le maintenant », tel est le slogan de Kino Montréal, fondé en février 1999 par Christian Laurence, Eza Paventi, Stéphane Lafleur et Jéricho Jeudy, alors étudiants en cinéma. Afin de célébrer les 25 ans de ce mouvement, qui a fait des petits à travers le monde, les kinoïtes envahiront la Cinémathèque québécoise ce jeudi, dès 18 h, pour une rétrospective, en trois volets, de leurs courts métrages les plus mémorables, selon la sélection du programmateur invité Rémi Fréchette. Manon Dumais, La Presse Consultez la page Facebook de l'évènement

Dans les bras de Morphée PHOTO FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS NUITS D’AFRIQUE Julie et Jahminta forment le tandem de DJ Roots Daughters. Inspirées par le rastafarisme et la culture des sounds systems jamaïcains, Julie et Jahminta ont formé le tandem Roots Daughters qui est autant un véhicule musical que sociopolitique. Elles misent sur des musiques dub/roots et reggae qui groovent, bien sûr, mais qui sont aussi porteuses de messages valorisant le partage et l’autonomisation. Les deux femmes se font aussi un point d’honneur de mettre en valeur des artistes et des porteuses de parole féminines, voire féministes. Avec Roots Daughters, on dansera en revendiquant l’égalité entre les genres et la justice pour tous, samedi, 22 h, au Ministère. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site de Nuits d'Afrique Écoutez des chansons des Roots Daughters