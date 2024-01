La bibliothèque, pour les ours littéraires. Chaque pièce montre une ambiance spécifique, avec pianos à gogo, peaux d’animaux, mobilier moderne ou antiquités, couleurs vives et agencements inusités.

« Le temps est venu… Jorn et moi vendons notre magnifique maison de Laurel Canyon », a annoncé le musicien Rufus Wainwright, qui a passé son enfance à Montréal, et vit dans cette propriété de Los Angeles depuis 2016. À qui la chance donc ? La description sur le site de l’agence immobilière est assez générique ; la fiche détaillée nous apprend cependant qu’elle dispose de trois chambres, de quatre salles de bain, et s’étend sur une aire habitable de 2119 pieds carrés (197 mètres carrés environ), avec un terrain de 5299 pieds carrés (492 mètres carrés environ). Mise à prix : 2,2 millions US, soit près de 3 millions CAN.