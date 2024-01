L’animateur et chanteur Serge Laprade est mort mercredi soir des suites d’une récidive d’un cancer, a confirmé jeudi son agence. Il venait d’avoir 83 ans.

La santé de M. Laprade s’était détériorée ces derniers temps. Il avait été admis aux soins palliatifs en début de semaine, et il s’est éteint peu avant 19 h 30 mercredi, entouré de sa famille et de son compagnon des cinquante dernières années, Daniel Arsenault, qu’il a épousé en octobre. « Serge ne se plaignait pas, il était résilient. C’est un grand qui est parti avec élégance, même dans la maladie », indique son amie Tony Langelier.

Selon l’actrice Danielle Ouimet, une amie de longue date, Serge Laprade a su officiellement en décembre qu’il souffrait d’une récidive de son cancer des ganglions. « Serge a toujours été un gars très malade, confie Danielle Ouimet. Il faisait du psoriasis, il fait du zona régulièrement. C’était un gars qui avait toujours mal, mais ça ne se voyait jamais, il n’en parlait jamais, et il ne se plaignait jamais, parce qu’il avait un travail à faire. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE NOS VEDETTES SUR LE GRILL En 2016, Serge Laprade a été le premier invité du balado Vos vedettes sur le grill, animé par Jean-Sébastien Girard et Fred Savard.

Pour l’animateur Jean-Sébastien Girard, Serge Laprade était un vrai entertainer, « qui touchait à tout : il chantait, il animait, un jouait un peu, résume-t-il. Il faisait de la variété dans la plus pure tradition. C’était quelqu’un qui n’avait pas de barrière. »

Il associe évidemment Serge Laprade à la populaire émission d’été Garden Party, à Télévision Quatre-Saisons, que le chanteur de charme a coanimée avec Michèle Richard à la fin des années 1980. « Et évidemment, de leur très médiatisée chicane, qui avait fasciné tout le monde », souligne Jean-Sébastien Girard. Au début de la deuxième saison, Michèle Richard avait remis sa démission avec fracas en se qualifiant de la « reine de Quatre Saisons ». Jean-Sébastien Girard gardera aussi en tête leur sympathique réconciliation publique d’un numéro spécial au gala des Gémeaux, en 2015.

« Serge ne prenait jamais une défaite en se disant “tant pis, j’ai raté mon coup”. Non, il le refaisait jusqu’à ce que ce soit parfait. C’était un homme remarquable, vraiment remarquable », dit Danielle Ouimet, qui lui a tenu la main le jour de son mariage avec Daniel Arsenault, en octobre.

En plus d’être son ami, dit-elle, Serge Laprade a été pour elle un modèle. Elle a enregistré une chanson avec lui et joué à ses côtés dans le film L’initiation de Denis Héroux (1970) et dans la pièce Nous avez-vous vus nus ? de Robert Gauthier, au tournant des années 1970. « Dans les dernières années, il est tombé dans l’oubli, comme on l’exige de pas mal toutes les vedettes vieillissantes », se désole Danielle Ouimet.

Né le 13 janvier 1941, M. Laprade a commencé sa carrière au début des années 1960, travaillant au service de l’information de la station de radio CJMS, tout en participant à des concours de jeunes chanteurs. Il enregistre quelques chansons et devient rapidement une personnalité du monde québécois du spectacle.

C’est ainsi qu’au Gala des artistes de juin 1964, Serge Laprade est nommé « découverte de l’année ». La découverte féminine de l’année est Ginette Reno, rapporte un article de Télé-radiomonde du 6 juin 1964.

Un peu plus tard, il devient l’animateur à la radio et à la télévision. D’aucuns se souviennent de l’émission Le travail à la chaîne qu’il anime de 1972 à 1979 sur les ondes de Radio-Canada, solidement appuyé par Jacques Houde dans le rôle de « grand argentier ».

Dans un texte publié dans La Presse du 9 novembre 1979, la chroniqueuse Louise Cousineau indiquait qu’à la suite du départ de M. Laprade de l’émission, les cotes d’écoute étaient passées de 620 000 à 330 000 spectateurs. « Comme les prix en argent demeurent fort alléchants, on peut peut-être conclure que l’absence de Serge Laprade se fait durement sentir, écrivait-elle. On sait qu’il a remporté le trophée Affection cette année décerné au comédien le plus populaire. »

Mme Cousineau remarquait aussi que la concurrence du canal 10 (devenu le réseau TVA) était féroce avec la diffusion de la série Chips.

Autre moment important dans sa carrière à la télévision, l’animation du Téléthon de l’Association de la paralysie cérébrale de 1977 à 1988.

Toujours en 1988, M. Laprade tente sa chance en politique et se présente candidat du Parti libéral aux élections fédérales dans le comté d’Hochelaga-Maisonneuve. Il est battu par une marge de quelque 2000 voix par Allan Koury du Parti conservateur. M. Laprade anime néanmoins la soirée rassemblant les candidats libéraux au Métropolis.

À CKAC, M. Laprade a longuement animé une émission matinale émaillée de sa chronique des « Moments tendres ». En 2006, il avait d’ailleurs publié un ouvrage qualifié de « bouquet de réflexions et de sagesse » sous ce titre, aux Éditions Edimag.

Au cinéma, M. Laprade a aussi joué dans la comédie satirique 100 % bio de Claude Fortin (2003).