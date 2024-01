Julie et Véro, reines de leur réseau

On entend souvent que l’industrie de la télé ne traite pas bien les femmes, qu’après 40 ans, leurs contrats s’évaporent et que les animatrices d’expérience disparaissent des écrans au profit de collègues plus jeunes et branchées, qui ont plus d’abonnés sur TikTok, genre.