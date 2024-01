Que votre cœur penche pour les humoristes qui assument leur vulnérabilité ou pour les chorégraphies bien rodées d’une supervedette de la pop, il y a assurément de quoi vous satisfaire dans l’offre culturelle de la saison froide. Notre équipe fait le tour des pièces, disques, expositions et évènements qui vous donneront envie de sortir, encore et encore.

Les jokes de papa de Louis-José Houde PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Louis-José Houde dans les loges du Bordel « On dirait que je commence à maîtriser ça », glisse Louis-José Houde au détour de la conversation, dans les loges du Bordel, entre deux spectacles. Ça ? Ça, comme dans l’art du stand-up, qu’il pratique pourtant depuis plus de 25 ans, avec un certain succès. La Presse a assisté à une des dernières soirées de rodage de Tu n’es pas spécial, le troisième « show caché » de celui qui ne cache pas sa joie d’être devenu papa. Lisez l'article de Dominic Tardif

Chimerica : Au-delà du cliché PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Derek Kwan et Alexandre Goyette partagent la scène dans la pièce Chimerica, présentée chez Duceppe. Nous avons été des millions à être bouleversés par cette photo croquée en 1989 : un homme portant de simples sacs de plastique et affrontant seul les tanks sur la place Tian’anmen, à Pékin. Cette photo iconique, croquée au deuxième jour d’un massacre perpétré par les autorités chinoises pour mettre fin à une manifestation étudiante et ouvrière, est au cœur de l’une des pièces les plus intrigantes et les plus attendues de la rentrée hivernale. Son titre : Chimerica. Lisez l'article de Stéphanie Morin

Arts de la scène : Dix spectacles qui nous intriguent PHOTO DAMIAN SIQUEIROS, FOURNIE PAR LES 7 DOIGTS Les 7 Doigts proposent un spectacle immersif pour clore l’année du centenaire de Jean Paul Riopelle. Un spectacle de Robert Lepage fusionnant lutte et art de cirque. Le parcours de migrants dansé sur des musiques de Sting. L’adaptation scénique d’une des ultimes créations de Marie-Claire Blais. La saison regorge de spectacles qui éveillent notre curiosité. En voici dix, classés par ordre chronologique. Lisez l'article

Ballet national d'Ukraine : Danser, encore et toujours, malgré la guerre PHOTO FOURNIE PAR LE BALLET NATIONAL D’UKRAINE La danseuse soliste Natalia Matsak, dans la pièce Don Quichotte Le Ballet national d’Ukraine sera en tournée canadienne en janvier et février. Québec, Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver, entre autres, sont à l’horaire de la troupe. Nous nous sommes entretenus avec Natalia Matsak, danseuse étoile de la compagnie et chorégraphe du spectacle. Lisez l'article de Jean Siag

Pour profiter de l'hiver PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Éditions 2019 de l'Igloofest Quelques suggestions d’évènements culturels hivernaux pour se divertir et se réchauffer durant les prochains mois. Lisez l'article

Les moments classiques des six prochains mois PHOTO CHRIS LEE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre de Philadelphie L’amateur de musique classique montréalais ne manquera pas de choix cette année. La Presse vous offre un tour d’horizon de ce qu’on ne voudra pas manquer d’ici l’arrivée des beaux jours de l’été. Lisez l'article de notre collaborateur Emmanuel Bernier

Madonna et d'autres invités de marque PHOTO ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La reine de la pop sur scène à New York, en décembre dernier La saison des concerts hivernaux commencera avec un coup de chaleur, puisque Madonna donnera deux spectacles à Montréal en janvier. D’autres femmes d’ici et d’ailleurs dominent l’affiche jusqu’au printemps. Lisez l'article

À voir dans une salle près de chez vous PHOTO DANY TAILLON, FOURNIE PAR DUCEPPE La pièce Manikanetish visitera une vingtaine de villes lors de sa tournée. Avec la multiplication des salles, les amateurs d’art vivant loin des métropoles culturelles ont désormais l’embarras du choix en matière de spectacles. La crème des pièces de Montréal et de Québec voyage plus que jamais sur les routes, à l’exemple des humoristes et des vedettes de la chanson. Lisez l'article

Les albums attendus PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rihanna, vedette du spectacle de la mi-temps du dernier Super Bowl (notre photo), doit lancer un nouvel album au cours des prochains mois. Il y a les sorties qu’on attend, qu’on espère, et des retours sur disque qu’on n’attendait plus. Coup d’œil sur ce qu’on aura à se mettre à l’oreille au cours des prochains mois. Lisez l'article d'Alexandre Vigneault

Les strates d'amour d'Alexandre Poulin PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Alexandre Poulin Alexandre Poulin mène sa carrière loin des projecteurs, suivi par un public fidèle qui aime autant l’auteur-compositeur-interprète folk que le raconteur philosophe, en chanson comme en spectacle. Il lancera vendredi son sixième album, La somme des êtres aimés, hommage à la vie et à ce qui nous unit aux autres, inspiré par le deuil de son père. Lisez l'article de Josée Lapointe

Ce que l'on gagne à prendre l'humour au sérieux PHOTO ALEXIS GONCALVES, FOURNIE PAR ROY & TURNER COMMUNICATIONS Le nouveau spectacle de Katherine Levac est très attendu. De Katherine Levac à Guillaume Pineault, de Louis Morissette à Adib Alkhalidey, ils seront nombreux dans les prochains mois à cueillir là où ça lancine les sujets qu’ils sublimeront en rires. L’occasion idéale de s’entretenir avec le journaliste américain de Vulture Jesse David Fox qui, dans son passionnant livre Comedy Book, paru en novembre dernier, défend la principale conviction animant son travail : le stand-up est une forme d’art à part entière et à prendre au sérieux. Conversation autour d’un humour qui, plus que jamais, trouve le comique dans la pas-comique. Lisez le questions-réponses de Dominic Tardif

Les expos à ne pas manquer PHOTO MICHAEL PATTEN, FOURNIE PAR PIERRE-FRANÇOIS OUELLETTE ART CONTEMPORAIN Nanamapuku, 2021 L’offre en arts visuels est abondante, comme toujours, cet hiver. Voici quelques propositions qui devraient retenir votre attention. Lisez l'article